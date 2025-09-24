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Ευρωαγορές: Υποτονικό άνοιγμα μετά τις δηλώσεις Πάουελ για μετοχές και επιτόκια
Χρηματιστήρια
10:48 - 24 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Υποτονικό άνοιγμα μετά τις δηλώσεις Πάουελ για μετοχές και επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Υπό τη σκιά της γεωπολιτικής έντασης και των προειδοποιήσεων για υπερτιμημένες αγορές, οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες άνοιξαν με ελαφρές απώλειες, καθώς η 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πυροδότησε νέα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να διακόψουν την αγορά ρωσικής ενέργειας και πρότεινε ακόμη και την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών από τις χώρες του ΝΑΤΟ, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη διεθνή αναγνώριση της Παλαιστίνης και άσκησε πίεση στις ΗΠΑ να σταματήσουν τον πόλεμο στη Γάζα.

Στο οικονομικό πεδίο, οι δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, επηρέασαν τις κινήσεις των αγορών. Ο Πάουελ ανέφερε ότι οι μετοχές διαπραγματεύονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει άμεση μείωση των επιτοκίων, καθώς –όπως είπε– η Fed αντιμετωπίζει μια «πολύπλοκη συγκυρία».

Με φόντο, λοιπόν, αυτές τις εξελίξεις, στην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή σκηνή, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,50% στις 552,16 μονάδες.

Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,49% στις 9.178,65 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,36% στις 23.546,32 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,29% στις 7.849,53 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κάμψη της τάξης του 0,56% στις 42.239,00 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,44% στις 15.102,32 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά δεδομένα, σήμερα (24/9) αναμένονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αποτυπώνουν την πορεία της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στη Γερμανία.

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