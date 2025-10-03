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Ασιατικές αγορές: Nikkei και Topix σε τροχιά ανόδου χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Χρηματιστήρια
09:08 - 03 Οκτ 2025

Ασιατικές αγορές: Nikkei και Topix σε τροχιά ανόδου χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές, με οδηγό τους την Ιαπωνία, όπου η επενδυτική ψυχολογία ανέβηκε μετά την συμφωνία συνεργασίας που ανακοίνωσε ο κολοσσός Hitachi με την OpenAI για την κατασκευή παγκόσμιας υποδομής και κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.  

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,57%, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 1,33%.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ιαπωνία αυξήθηκε στο 2,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, υψηλότερο από το 2,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, και από το 2,3% του προηγούμενου μήνα.

Ο δείκτης PMI υπηρεσιών της S&P Global για την Ιαπωνία αυξήθηκε στις 53,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 53,1 τον Αύγουστο, λόγω της ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης παρά την πτώση των νέων εξαγωγικών παραγγελιών.

«Ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατέγραψαν έναν ακόμη μήνα ισχυρής ανάπτυξης, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις ανέφεραν μεγαλύτερη μείωση στην παραγωγή λόγω αδύναμων πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, ο ιδιωτικός τομέας συνολικά επεκτάθηκε με τον πιο αργό ρυθμό από τον Μάιο», δήλωσε η Annabel Fiddes, αναπληρώτρια διευθύντρια οικονομικής ανάλυσης της S&P Global Market Intelligence.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,27%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,47%, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech έπεσε κατά 1,21%.

Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε πτώση 0,16%, ενώ ο Sensex υποχώρησε κατά 0,36%.

Οι αγορές της Κίνας και της Νότιας Κορέας ήταν κλειστές λόγω αργιών.

Οι βασικοί δείκτες με μία ματιά:

  • S&P/ASX 200: 8.991,90 | +46,00 | +0,51%
  • Hang Seng Index: 27.089,85 | -197,27 | -0,72%
  • KOSPI (Νότια Κορέα): 3.549,21 | +93,38 | +2,70%
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία): 45.711,88 | +775,15 | +1,72%
  • Nifty 50 (Ινδία): 24.810,35 | -25,95 | -0,10%
  • Shanghai Composite: 3.882,78 | +20,25 | +0,52%

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης στην Ασία, αφού οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν για να διαπιστώσουν τη διάρκεια του shutdown ώστε να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα των οικονομικών του επιπτώσεων. Ιστορικά, τα κυβερνητικά shutdowns στις ΗΠΑ δεν έχουν σημαντική επίδραση στις αγορές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ:

  • Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,06%
  • Ο Dow Jones αυξήθηκε κατά περισσότερους από 78 πόντους ή σχεδόν 0,2%
  • Ο Nasdaq Composite αυξήθηκε περίπου 0,4%, με ώθηση από τη Nvidia, η οποία σημείωσε άνοδο 0,9% και έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Άλλοι κατασκευαστές τσιπ, όπως η Intel και η AMD, σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 3%.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης έχει οδηγήσει το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης δημοσίευσης της έκθεσης για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls) για τον Σεπτέμβριο. Αυτό μειώνει την οικονομική πληροφόρηση που μπορεί να λάβει υπόψη της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για την απόφαση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, αλλά ταυτόχρονα αφαιρεί έναν πιθανό αρνητικό παράγοντα για τις μετοχές.

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