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Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη
Χρηματιστήρια
10:51 - 03 Οκτ 2025

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Σε «πράσινο» έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής (3/10), συνεχίζοντας τη δυναμική που ώθησε τους περιφερειακούς δείκτες σε θετικό έδαφος όλη την εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,43% και διαμορφώνεται στις 570,04 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,22% στις 24.491,09 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,38% στις 9.463,25 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,36% και διαμορφώνεται στις 8.085,86 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο κατά 0,40% και διαμορφώνεται στις 43.125,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,88% στις 15.643,24 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,35% και διαμορφώνεται στις 8.073,17 μονάδες.

Οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν ισχυρή πορεία, με ώθηση από την πώληση μετοχών της OpenAI, η οποία αποτίμησε τον ιδιωτικό κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης στα 500 δισ. δολάρια και τόνωσε τις μετοχές τεχνολογίας. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Technology κινείται σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου 4,9%.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές διεθνώς παρακολουθούν στενά το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, που την Παρασκευή εισέρχεται στην τρίτη του ημέρα. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε στο CNBC ότι η παράταση της αναστολής λειτουργίας θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στην Ευρώπη, οι ηγέτες της περιοχής συναντήθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη για να συζητήσουν την πιθανότητα κατασκευής ενός «τείχους από drones», με στόχο την αποτροπή παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες χαιρέτισαν το σχέδιο.

Την Παρασκευή, το αεροδρόμιο του Μονάχου προχώρησε σε προσωρινό κλείσιμο, έπειτα από την εμφάνιση drones που προκάλεσαν διακοπές πτήσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Οι επενδυτές στρέφουν, επίσης, την προσοχή τους σε σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αναμένονται εντός της ημέρας, μεταξύ των οποίων και τα τελευταία δεδομένα για τον πληθωρισμό στην Ελβετία.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 10:51
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