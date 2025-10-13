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Πιεσμένες οι ασιατικές αγορές λόγω της αναζωπύρωσης του σινοαμερικανικού εμπορικού «πολέμου»
Χρηματιστήρια
09:35 - 13 Οκτ 2025

Πιεσμένες οι ασιατικές αγορές λόγω της αναζωπύρωσης του σινοαμερικανικού εμπορικού «πολέμου»

Reporter.gr Newsroom
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Στα «κόκκινα» ξεκίνησαν την εβδομάδα οι αγορές της Ασίας, καθώς η Κίνα και οι ΗΠΑ επέβαλαν νέους εμπορικούς περιορισμούς και αντάλλαξαν κατηγορίες, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.  

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκανε «βουτιά» κατά 3,41%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε πτώση 1,76%.

Το κινεζικό γιουάν στο εξωτερικό ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 7,1267 έναντι του δολαρίου. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Κίνας μειώθηκε πάνω από 5 μονάδες βάσης, στο 1,752%.

Το Πεκίνο δήλωσε την Κυριακή πως «δεν φοβάται» έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, μετά την υπόσχεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους, αυστηρούς δασμούς στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα.

Οι κινεζικές μετοχές αναμένεται να δεχθούν πιέσεις αυτή την εβδομάδα, αλλά θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία μετά από μια διόρθωση, δήλωσε ο Hao Hong, διαχειριστής κεφαλαίων και επικεφαλής επενδύσεων της Lotus Asset Management.

«Είναι καλή ευκαιρία να χτίσει κανείς θέσεις, αν έχασε το ράλι νωρίτερα μέσα στη χρονιά», είπε στο CNBC. «Πιστεύουμε ότι οι κινεζικές μετοχές παραμένουν φθηνές και πολλοί επενδυτές δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί πλήρως. Υπάρχει άφθονο ‘αδρανές’ χρήμα που πρέπει να ενεργοποιηθεί».

Εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κλασική περίπτωση διπλών μηνυμάτων», αναφερόμενος στην υπόσχεση του Τραμπ την Παρασκευή για επιπλέον δασμούς 100% στις εισαγωγές από την Κίνα, μετά την επιβολή νέων κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως ίσως δεν προχωρήσει τελικά στην απειλή του για «τεράστια αύξηση δασμών» κατά της Κίνας.

Οι πρόσφατες πολιτικές ανακοινώσεις ενδέχεται να υποδηλώνουν πως η Κίνα σκοπεύει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση για παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ, ανέφερε η Goldman Sachs.

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση εδώ και πάνω από έναν χρόνο — παρά την απουσία εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,3% τον Σεπτέμβριο σε όρους δολαρίου σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων του Reuters για άνοδο 7,1%, και ανακάμπτοντας από το χαμηλό εξαμήνου του Αυγούστου.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,68%. Ο κορεατικός Kospi κατρακύλησε 2,35% και ο μικρότερος Kosdaq σημείωσε πτώση 2,24%.

Ο βασικός δείκτης της Σιγκαπούρης υποχώρησε έως και 1,18%. Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας έχασε 0,29%. Οι μετοχές της Tata Capital ενισχύθηκαν κατά 1,37% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στα χρηματιστήρια NSE και BSE, μετά από δημόσια προσφορά ύψους ₹155,1 δισ. ($1,75 δισ.)

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών:

  • S&P/ASX 200(Αυστραλία): 8.882,80 | -75,50 | -0,84%
  • Hang Seng (Χονγκ Κονγκ): 25.688,02 | -602,30 | -2,29%
  • KOSPI (Ν. Κορέα): 3.578,41 | -32,19 | -0,89%
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία): 48.088,80 | -491,64 | -1,01%
  • NIFTY 50 (Ινδία): 25.181,05 | -104,30 | -0,41%
  • Shanghai (Κίνα): 3.879,833 | -17,195 | -0,44%
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