ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι επενδύσεις της Ν. Κορέας στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Χρηματιστήρια
09:59 - 04 Νοε 2025

Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο οι επενδύσεις της Ν. Κορέας στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν απώλειες την Τρίτη (4/11), εισερχόμενες σε μία φάση διόρθωσης μετά το ανοδικό ράλι που είχε προκύψει από την περιοδεία και τις δηλώσεις Τραμπ στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 1,60 στις 51.571,00 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 2,37% στις 4.121,74 μονάδες.

Ο Kospi έχει κινηθεί ανοδικά σε 12 από τις τελευταίες 15 συνεδριάσεις, καταγράφοντας επανειλημμένα νέα υψηλά μέσα στον μήνα, με ώθηση από το παγκόσμιο ράλι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) καθώς και από εγχώριες διαρθρωτικές αλλαγές που μειώνουν σταδιακά το μακροχρόνιο «κορεατικό discount».

Την Τρίτη, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης ότι θα τριπλασιάσει τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη το 2026, με τον πρόεδρο Λι Τζε Μιούνγκ να δηλώνει –σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap– ότι 10,1 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 7 δισ. δολάρια) προορίζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω AI.

Ο προϋπολογισμός αυτός, τριπλάσιος από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γουόν που διατέθηκαν φέτος, θα βοηθήσει τη Νότια Κορέα να αναδειχθεί σε μία από τις τρεις κορυφαίες δυνάμεις παγκοσμίως στην τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε ο Λι.

Τέλος, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,77% στις 25.957,00 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 έκλεισε με απώλειες 0,41%, ενώ ο SZSE Component κινήθηκε καθοδικά κατά 1,71% στις 13.175,22 μονάδες. Ο S&P/ASP 200 της Αυστραλίας βυθίστηκε κατά 0,91% στις 8.813,70 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Η αναμέτρηση με τις 2032 μονάδες, κοντινότερο όριο αντίστασης
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Η αναμέτρηση με τις 2032 μονάδες, κοντινότερο όριο αντίστασης

Eurobank: Οι δύο πυλώνες ανάπτυξης και το στρατηγικό βάθος που προσφέρει η Κύπρος
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Οι δύο πυλώνες ανάπτυξης και το στρατηγικό βάθος που προσφέρει η Κύπρος

Πομπέο: Κινεζική προπαγάνδα η αντίληψη ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή
Ειδήσεις

Πομπέο: Κινεζική προπαγάνδα η αντίληψη ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή

Οι Κυκλάδες μέσα από τα μάτια των Ιταλών τουριστών – Πώς βλέπουν τη Σύρο, την Πάρο και την Κίμωλο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι Κυκλάδες μέσα από τα μάτια των Ιταλών τουριστών – Πώς βλέπουν τη Σύρο, την Πάρο και την Κίμωλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Σι
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Kospi στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Kospi στη Νότια Κορέα

Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές μετά τα πυρά ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές μετά τα πυρά ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Υποτονικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Υποτονικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ