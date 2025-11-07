Wall Street: Σε χαμηλό οκταμήνου ο Nasdaq
23:33 - 07 Νοε 2025

Με μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή (7/11), με τον Dow και τον S&P 500 να ανακτούν μέρος των απωλειών τους.  Από την άλλη, ο Nasdaq σημείωσε νέα πτώση, αν και ήπια, δεχόμενος πιέσεις από νέες απώλειες στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν τους φόβους των επενδυτών για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει ήπια άνοδο 0,16% στις 46.987,10 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,06% στις 6.724,46 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,22% στις 23.004,54 μονάδες

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι απώλειες περιορίστηκαν ελαφρώς μετά την πρόταση του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ο οποίος παρουσίασε νέο σχέδιο προς τους Ρεπουμπλικανούς για τον τερματισμό του ιστορικά παρατεταμένου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η πρόταση προβλέπει προσωρινή χρηματοδότηση των κρατικών λειτουργιών με αντάλλαγμα την παράταση για έναν χρόνο των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act (ACA). Ωστόσο οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται να απορρίπτουν την πρόταση συμβιβασμού των Δημοκρατικών.

Εν μέσω της κυβερνητικής παράλυσης, οι ανησυχίες για τη δυναμική της οικονομίας εντείνονται. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει υποχωρήσει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά της όλων των εποχών. Μία ημέρα νωρίτερα, η εταιρεία Challenger, Gray & Christmas ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις απολύσεων τον Οκτώβριο ήταν οι υψηλότερες για τον συγκεκριμένο μήνα των τελευταίων 22 ετών.

Η έλλειψη επίσημων οικονομικών στοιχείων λόγω του shutdown επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) επρόκειτο να δημοσιεύσει την Παρασκευή την έκθεση για τη μη αγροτική απασχόληση (nonfarm payrolls), όμως για δεύτερο συνεχόμενο μήνα δεν μπορεί να το πράξει. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones προέβλεπαν απώλεια 60.000 θέσεων εργασίας και αύξηση της ανεργίας στο 4,5%.

Η Γερουσία αναμενόταν να ψηφίσει την Παρασκευή επί ενός προσωρινού χρηματοδοτικού νομοσχεδίου που έχει εγκριθεί από τη Βουλή. Το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα, προκαλώντας ακόμη και διαταραχές στις αερομεταφορές εξαιτίας ελλείψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται χωρίς αμοιβή από τον Οκτώβριο.

Επιπλέον, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε την Τετάρτη ότι θα περικόψει τις πτήσεις κατά 10% σε 40 μεγάλα αεροδρόμια από την Παρασκευή, επηρεάζοντας 3.500 έως 4.000 πτήσεις ημερησίως. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, πάνω από 700 πτήσεις στις ΗΠΑ είχαν ήδη ακυρωθεί.

Οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν την εβδομάδα με απώλειες, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου και τη μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς παρέμειναν. Ο Nasdaq υποχώρησε περίπου 3% σε εβδομαδιαία βάση, σημειώνοντας τη χειρότερη πενθήμερη επίδοσή του από την εβδομάδα που έληξε στις 4 Απριλίου, όταν ο δείκτης είχε διολισθήσει κατά 10%. Οι S&P 500 και Dow Jones κατέγραψαν απώλειες άνω του 1% ο καθένας μέσα στην εβδομάδα.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν για ακόμη μία ημέρα, φθάνοντας απώλειες 7% στην εβδομάδα. Η Oracle κατέγραψε πτώση 2% την Παρασκευή και 9% συνολικά στην εβδομάδα. Παρόμοια εικόνα και για τις Advanced Micro Devices (AMD) και Broadcom, με εβδομαδιαίες απώλειες 9% και 6% αντίστοιχα.

Η πτώση των «ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης» ξεκίνησε την Πέμπτη, με Nvidia, AMD, Tesla και Microsoft να σημειώνουν ισχυρές απώλειες, παρασύροντας το σύνολο της αγοράς. Ο Nasdaq είχε τότε διολισθήσει κατά 1,9%, ενώ ο Dow είχε υποχωρήσει σχεδόν 400 μονάδες.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο WTI κινήθηκε ανοδικά κατά 0,76% στα 59,88 δολάρια το βαρέλι και το Brent ενισχύθηκε κατά 0,60% στα 63,76 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/11/2025 - 23:58
