ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Συνεχίζουν σε ανοδική τροχιά, καθώς πλησιάζει το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
10:52 - 12 Νοε 2025

Ευρωαγορές: Συνεχίζουν σε ανοδική τροχιά, καθώς πλησιάζει το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν με γενικευμένα κέρδη την Τετάρτη, διατηρώντας τη θετική δυναμική που παρατηρήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με την ελπίδα ότι η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα τερματιστεί σύντομα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,54% στις 583,25 μονάδες την Τετάρτη, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τις τελευταίες συνεδριάσεις κινείται κοντά σε ιστορικό υψηλό, ενισχύεται κατά περίπου 0,1% στις 9909,25 μονάδες , ενώ ο DAX της Γερμανίας σημειώνει άνοδο 1,09% στις 24359,73 μοναδές. Ο CAC 40 της Γαλλίας κερδίζει 0,83% στις 8223, 93 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός FTSE MIB — ο οποίος την Τρίτη ξεπέρασε το υψηλότερο επίπεδό του από το 2007, φτάνοντας στην υψηλότερη τιμή κλεισίματος από το 2001 — σημειώνει επίσης άνοδο 0,89% στις 44834,00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει επίσης ανοδικές τάσεις 0,80% στις 16529,85 μονάδες.

Την Τετάρτη αναμένονται αποτελέσματα χρήσης από τις εταιρείες Infineon Technologies, E.ON, Experian, Alcon, RWE, Bayer, Swiss Life, Poste Italiane, SSE και ABN Amro.

Στα αξιόλογα της μέρας, ο ιαπωνικός όμιλος ανέφερε ότι πούλησε 32,1 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο και επίσης μείωσε τη συμμετοχή του στην T-Mobile, συγκεντρώνοντας συνολικά 9,17 δισ. δολάρια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί των μετοχών κινήθηκαν σχετικά σταθερά το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από μια συνεδρίαση κατά την οποία οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις τεχνολογικών τίτλων — μεταξύ αυτών και της Nvidia — ενώ παράλληλα ενίσχυσαν τις τοποθετήσεις τους σε πιο «ασφαλείς» τομείς της αγοράς.

Οι συζητήσεις περί «φούσκας» στο χρηματιστήριο δεν έχουν εξαφανιστεί, ωστόσο οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο επιλεκτικοί σχετικά με το ποιες τεχνολογικές εταιρείες διαθέτουν προβάδισμα στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 10:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: 26/11 ψηφίζεται η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή - 300 ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία ελέγχου
Οικονομία

Θεοδωρικάκος: 26/11 ψηφίζεται η Νέα Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή - 300 ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία ελέγχου

Παρίσι: Κοινή επιτροπή Μακρόν - Αμπάς για νέο παλαιστινιακό Σύνταγμα και μεταρρυθμίσεις
Ειδήσεις

Παρίσι: Κοινή επιτροπή Μακρόν - Αμπάς για νέο παλαιστινιακό Σύνταγμα και μεταρρυθμίσεις

Επί τάπητος η διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου - Επαφές Παπασταύρου με τον Επίτροπο Ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επί τάπητος η διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου - Επαφές Παπασταύρου με τον Επίτροπο Ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο
Χρηματιστήρια

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές παρά την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές παρά την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

Πολιτική
25/05/2026 - 12:00

Μητσοτάκης για δημογραφικό: €150 ανά παιδί τον Ιούνιο και νέο «Σπίτι μου» στον σχεδιασμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
25/05/2026 - 11:59

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Πολιτική
25/05/2026 - 11:48

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:42

Τεχεράνη: Το μήνυμα για το Ορμούζ και οι προειδοποιήσεις για εμπλοκή από το Ισραήλ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/05/2026 - 11:29

Κατόπιν ωρίμου σκέψεως

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/05/2026 - 11:27

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Οικονομία
25/05/2026 - 11:12

Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 11:09

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring στην Ελλάδα το 2025 – Στα €29,4 δισ. ο διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 11:05

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 11:03

Δούκας κατά νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Καταργεί την αυτοτέλεια των δήμων»

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 10:59

Το ξέσπασμα του MVP (video)

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 10:54

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «καύσιμο» τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 10:43

ΧΑ: Προσδοκίες για ράλι προς τις 2.300 μονάδες με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:33

Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ): Ιστορική αλλαγή στο Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 10:28

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:23

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 10:14

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

Πολιτική
25/05/2026 - 10:12

Ο Ανδρουλάκης δηλώνει «παρών» απέναντι στα branding και τα... rebranding

Ειδήσεις
25/05/2026 - 10:10

Ιράν–ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί για «εναλλακτική λύση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες

Οικονομία
25/05/2026 - 10:01

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €5,5 δισ. τον Απρίλιο - Υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα τετραμήνου

Πολιτική
25/05/2026 - 09:57

Καρυστιανού κατά ΕΕ για κάλυψη Μητσοτάκη: Καταγγελίες για κράτος δικαίου και αδράνεια των θεσμών

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:48

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

Ειδήσεις
25/05/2026 - 09:41

Σήμα συναγερμού από ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ προαναγγέλλει νέα άνοδο πληθωρισμού και αύξηση επιτοκίων

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 09:33

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 09:24

Ασία σε ράλι: Ο Nikkei 225 απογειώθηκε πάνω από τις 65.000 μονάδες

Πολιτική
25/05/2026 - 09:07

Μητσοτάκης: «Οι Κύπριοι ψήφισαν σταθερότητα» – Συγχαρητήρια σε ΔΗ.ΣΥ. και Αννίτα Δημητρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ