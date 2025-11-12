Ευρωαγορές: Συνεχίζουν σε ανοδική τροχιά, καθώς πλησιάζει το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν με γενικευμένα κέρδη την Τετάρτη, διατηρώντας τη θετική δυναμική που παρατηρήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με την ελπίδα ότι η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα τερματιστεί σύντομα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,54% στις 583,25 μονάδες την Τετάρτη, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τις τελευταίες συνεδριάσεις κινείται κοντά σε ιστορικό υψηλό, ενισχύεται κατά περίπου 0,1% στις 9909,25 μονάδες , ενώ ο DAX της Γερμανίας σημειώνει άνοδο 1,09% στις 24359,73 μοναδές. Ο CAC 40 της Γαλλίας κερδίζει 0,83% στις 8223, 93 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός FTSE MIB — ο οποίος την Τρίτη ξεπέρασε το υψηλότερο επίπεδό του από το 2007, φτάνοντας στην υψηλότερη τιμή κλεισίματος από το 2001 — σημειώνει επίσης άνοδο 0,89% στις 44834,00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει επίσης ανοδικές τάσεις 0,80% στις 16529,85 μονάδες.

Την Τετάρτη αναμένονται αποτελέσματα χρήσης από τις εταιρείες Infineon Technologies, E.ON, Experian, Alcon, RWE, Bayer, Swiss Life, Poste Italiane, SSE και ABN Amro.

Στα αξιόλογα της μέρας, ο ιαπωνικός όμιλος ανέφερε ότι πούλησε 32,1 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia τον Οκτώβριο και επίσης μείωσε τη συμμετοχή του στην T-Mobile, συγκεντρώνοντας συνολικά 9,17 δισ. δολάρια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί των μετοχών κινήθηκαν σχετικά σταθερά το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από μια συνεδρίαση κατά την οποία οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις τεχνολογικών τίτλων — μεταξύ αυτών και της Nvidia — ενώ παράλληλα ενίσχυσαν τις τοποθετήσεις τους σε πιο «ασφαλείς» τομείς της αγοράς.

Οι συζητήσεις περί «φούσκας» στο χρηματιστήριο δεν έχουν εξαφανιστεί, ωστόσο οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο επιλεκτικοί σχετικά με το ποιες τεχνολογικές εταιρείες διαθέτουν προβάδισμα στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη (AI).