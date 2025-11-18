Οι τεχνολογικές πιέσεις οδήγησαν σε νέα πτώση τη Wall Street - Αρνητικό σερί για τον S&P 500
23:37 - 18 Νοε 2025

Οι τεχνολογικές πιέσεις οδήγησαν σε νέα πτώση τη Wall Street - Αρνητικό σερί για τον S&P 500

Οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν ξανά την Τρίτη (18/11), καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να διολισθαίνουν λόγω ανησυχιών σχετικά με τις αποτιμήσεις των εισηγμένων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αξιοσημείωτη και η μεγάλη πτώση του bitcoin (προσωρινά) κάτω από τα 90.000 δολάρια, ένδειξη μειωμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου από τους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones Industrial Average έχασε 498,50 μονάδες, ή 1,07%, κλείνοντας στις 46.091,68 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,83% και τερμάτισε στις 6.616,94 μονάδες. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για τον δείκτη, κάτι που έχει να συμβεί από τον Αύγουστο.

Ο Nasdaq μειώθηκε κατά 1,21% και έκλεισε στις 22.432,85 μονάδες.

Στα χαμηλά της ημέρας, ο Dow βρέθηκε ενδοσυνεδριακά σχεδόν 700 μονάδες χαμηλότερα, ή 1,5%, ενώ ο S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq είχαν υποχωρήσει κατά 1,5% και 2,1%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις μετοχές, τις πιέσεις στις αγορές ενίσχυσε η πτώση της “αγαπημένης” της AI, Nvidia, η οποία κατέγραψε απώλειες σχεδόν 3%, καθώς και άλλων μελών των “Magnificent Seven” όπως η Amazon και η Microsoft. Η Amazon υποχώρησε πάνω από 4%, ενώ η Microsoft έπεσε σχεδόν 3%.

«Θα μπορούσαμε να δούμε μια πτώση 8% ή 9% όταν όλα τελειώσουν», δήλωσε ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της CFRA, Sam Stovall, σχετικά με τον S&P 500. «Μπορεί ακόμη και να ολοκληρωθεί νωρίτερα, αν τα αποτελέσματα που περιμένει ο αναλυτής μας για τη Nvidia επαληθευτούν και αν τα στοιχεία για την απασχόληση είναι αδύναμα, αλλά όχι ενδεικτικά ύφεσης».

Σημειώνεται ότι η Nvidia έχει καταγράψει πτώση άνω του 10% μέσα στον μήνα, ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της Τετάρτης. Η εταιρεία, που ανακοινώνει στο τέλος μιας ισχυρής περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη δύναμη του ανοδικού ράλι που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη φέτος, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και τη βιωσιμότητα των θεμελιωδών μεγεθών της AI, λόγω της έκρηξης έκδοσης χρέους από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

«Αν η κορυφαία εταιρεία στον κορυφαίο κλάδο μέσα στον κορυφαίο τομέα παρουσιάσει πολύ αισιόδοξες προοπτικές ενώ ταυτόχρονα ανακοινώσει καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, έσοδα και περιθώρια κέρδους, αυτό θα βοηθήσει σημαντικά να ηρεμήσουν οι ανησυχίες των επενδυτών», είπε ο Stovall. «Το πραγματικό ερώτημα είναι: “Πότε θα αρχίσουμε να κερδίζουμε από όλες αυτές τις επενδύσεις στον εξοπλισμό;” Και αυτό δεν θα συμβεί αυτό το τρίμηνο ή το επόμενο, αλλά αναμένεται στο σχετικά κοντινό μέλλον».

Στα αξιόλογα της μέρας, μια μεγάλη συνεργασία στον τομέα της AI που ανακοινώθηκε την Τρίτη δεν κατάφερε να τονώσει τις σχετικές μετοχές, όπως συνέβαινε σε αντίστοιχες συμφωνίες στο παρελθόν. Η startup Anthropic δήλωσε ότι θα δαπανήσει 30 δισ. δολάρια με τη Microsoft και, με τη σειρά τους, η Microsoft και η Nvidia θα επενδύσουν δισεκατομμύρια στην Anthropic. Παρ’ όλα αυτά, Nvidia και Microsoft παρέμειναν σε βαθιά πτώση μετά τη συμφωνία.

«Βρισκόμαστε σε μια φυσιολογική φάση “χώνεψης” των κερδών και οι επενδυτές πρέπει να ξανασκεφτούν το περιβάλλον», συνέχισε ο στρατηγικός αναλυτής. «Κάτι ακόμη θα πρέπει να συμβεί ώστε οι επενδυτές να πουν: “Μισό λεπτό, ίσως ανησύχησα πρόωρα”».

Ανάκαμψη για το bitcoin, άνοδος για το πετρέλαιο, πτώση για το χρυσό

Από την άλλη μεριά, το bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 90.000 δολάρια την Τρίτη, πριν ανακάμψει. Πολλοί επενδυτές τεχνολογικών μετοχών έχουν επίσης σημαντικές θέσεις σε κρυπτονομίσματα, επομένως η πτώση αυτή ενέτεινε τους φόβους ότι μπορεί να ακολουθήσει μεγαλύτερη διόρθωση στη χρηματιστηριακή αγορά. Το bitcoin κατέγραφε τελευταία τιμή λίγο πάνω από 92.000 δολάρια.

Εκτός τεχνολογικού κλάδου, η Home Depot είδε τη μετοχή της να διολισθαίνει, αφού η εταιρεία παρουσίασε κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων και αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές της για το σύνολο της χρονιάς.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα το αργό πετρέλαιο WTI ενισχύθηκε κατά 1,25% στα 60,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυξητικές ήταν και οι τάσεις για το Brent που κατέγραψε άνοδο 0,95% στα 64,82 δολάρια το βαρέλι. Από την άλλη πλευρά, πτωτική ήταν η πορεία του χρυσού κατά 0,11% στα 4.069, 66 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 01:05
