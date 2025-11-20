Εκτόξευση για τη Wall καθώς η Nvidia αναζωπυρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Τεχνητή Νοημοσύνη
16:58 - 20 Νοε 2025

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύεται άνω των 500 μονάδων την Πέμπτη 20/11, καθώς τα εντυπωσιακά τριμηνιαία αποτελέσματα και οι προβλέψεις της Nvidia αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη στο “AI trade” που τροφοδοτεί το ανοδικό κύμα της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 575 μονάδων ή 1,25% στις 46.714,06 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 1,60% στις 6.747,71 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite εκτοξεύθηκε στο 2,16% ή 23.043,71 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 4% μετά τη δημοσιοποίηση των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο στα κέρδη όσο και στα έσοδα. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ισχυρότερη του αναμενόμενου πρόβλεψη για τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου, με τον CEO Jensen Huang να δηλώνει ότι η ζήτηση για τα τσιπ νέας γενιάς Blackwell είναι «εκτός κλίμακας». Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό περί “φούσκας” στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτή τη στιγμή, το αφήγημα των “αρκούδων” καταρρέει και το AI trade παραμένει απολύτως ισχυρό», δήλωσε στο CNBC ο Daniel Newman, CEO της συμβουλευτικής εταιρείας τεχνολογίας The Futurum Group. «Επιπλέον, τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ καλά και οι ανησυχίες για την Κίνα είναι υπερβολικές».

Η αισιόδοξη καθοδήγηση της Nvidia φαίνεται ότι ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα γύρω από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος είχε πιεστεί τις τελευταίες συνεδρίες λόγω φόβων για υψηλές αποτιμήσεις και κυκλική χρηματοδότηση. Τα αποτελέσματα τόνωσαν το ενδιαφέρον για πολλές εταιρείες του οικοσυστήματος AI μετά το κλείσιμο της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών τσιπ AMD και Broadcom, αλλά και επιχειρήσεων υποδομών ενέργειας όπως η Eaton.

Οι μετοχές πήραν επίσης μια μικρή ώθηση μετά τη δημοσίευση θετικότερης του αναμενόμενου έκθεσης για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Η οικονομία πρόσθεσε 119.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Η ανακοίνωση καθυστέρησε λόγω του «λουκέτου» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, οι περισσότεροι επενδυτές δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στα δεδομένα.

Ο Νοέμβριος μέχρι τώρα ήταν σχετικά ασθενής για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και για τις αγορές γενικότερα πριν από τα αποτελέσματα της Nvidia. Ο S&P 500 είχε υποχωρήσει περίπου 3% για τον μήνα, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σχεδόν 5% μέχρι την Τετάρτη. Η ίδια η Nvidia είχε χάσει 7% τον Νοέμβριο, μέχρι το ράλι της Πέμπτης.

