Οι αγορές της Ασίας - Ειρηνικού ακολούθησαν τα κέρδη της Wall Street

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Οι αγορές της Ασίας - Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη 26/11, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, εν μέσω ελπίδων ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα μπορούσε να μειώσει τα βασικά επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, θεωρείται το φαβορί για τη θέση του επόμενου προέδρου της Fed. Οι επενδυτές βλέπουν τον Χάσετ ως στέλεχος που πιθανότατα θα ωθούσε την κεντρική τράπεζα προς ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, κάτι που ευνοεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» ο Τραμπ να ορίσει νέο πρόεδρο της Fed πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα άνω του 84% για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «βραχυπρόθεσμα».

Ισχυρή άνοδος στο Τόκιο

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 εκτινάχθηκε κατά 1,85% κλείνοντας στις 49.559,07 μονάδες, με ώθηση από τους κλάδους κοινής ωφελείας, real estate και χρηματοοικονομικών.

Μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων ήταν:

Toppan Holdings: +6,27%

SoftBank Group: +5,65%

Οι ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση:

Advantest: +2%

Tokyo Electron: +0,23%

Lasertec: +0,51%

Renesas Electronics: +3,15%

Ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε σχεδόν 2% στις 3.355,5 μονάδες.

Αντίθετα, η Kioxia κατέρρευσε κατά 14,89% μετά από δημοσίευμα του Nikkei ότι η Bain Capital σχεδιάζει να πουλήσει μετοχές αξίας περίπου 350 δισ. γιεν, μειώνοντας τη συμμετοχή της από 51% σε 44%. Η μετοχή είχε ήδη καταρρεύσει 23,03% την επόμενη ημέρα μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου.

Ισχυρή άνοδος και στη Νότια Κορέα

Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε 2,67% κλείνοντας στις 3.960,87 μονάδες, ενώ ο Kosdaq ανέβηκε κατά 2,49% στις 877,32 μονάδες.

Η Lotte Corp, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας, μείωσε μέρος των απωλειών της αλλά έκλεισε με πτώση 6,09% μετά την ανακοίνωση σχεδίου αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει διάσπαση και συγχώνευση της Lotte Chemical με την HD Hyundai Chemical.

Ανοδική πορεία στην Αυστραλία

Ο ASX/S&P 200 έκλεισε με άνοδο 0,81% στις 8.606,5 μονάδες.

Ο πληθωρισμός της Αυστραλίας επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 3,8% σε ετήσια βάση.

Ήπιες άνοδοι σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ - Πτώση για την Alibaba

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,38%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ανέβηκε 0,61%.

Ωστόσο, οι μετοχές της Alibaba υποχώρησαν 1,27% μετά το οικονομικό της αποτέλεσμα που έδειξε πτώση 78% στο προσαρμοσμένο EBITA λόγω του τομέα instant commerce, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Ισχυρή άνοδος στην Ταϊβάν - Foxconn +3,65%

Ο δείκτης Taiex ανέβηκε κατά 1,85%.

Η Hon Hai Precision Industry (Foxconn) ενισχύθηκε 3,65%. Η WEDC ενέκρινε τροποποίηση συμβολαίου που παρέχει έως 16 εκατ. δολάρια σε φορολογικά κίνητρα για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Racine County και επιπλέον επένδυση 569 εκατ. δολαρίων.

Άνοδος άνω του 1% στην Ινδία

Οι δείκτες Nifty 50 και BSE Sensex ανέκαμψαν με άνοδο άνω του 1% μετά από τρεις ημέρες πτώσης.

Η Bharti Airtel υποχώρησε 2,2% λόγω αναφορών ότι ο βασικός μέτοχος Indian Continent Investment σχεδιάζει πώληση 34,3 εκατ. μετοχών αξίας τουλάχιστον 806 εκατ. δολαρίων.

Οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες έκλεισαν με σημαντική άνοδο μετά από μια ασταθή συνεδρίαση: Dow Jones: +664,18 μονάδες (1,43%) στις 47.112,45, S&P 500: +0,91% στις 6.765,88 και Nasdaq Composite: +0,67% στις 23.025,59.