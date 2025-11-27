Υποτονικό ξεκίνημα για τις ευρωαγορές - Άνοδος 13,6% για την Puma

Οι ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές την Πέμπτη (27/11), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις περιφερειακές και τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,10% στις 574,84 μονάδες, με τις περισσότερες αγορές να παρουσιάζουν αντίστοιχες διακυμάνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE κινείται σε θετικό έφαδος καταγράφοντας μικρή άνοδο 0,03% στις 9,696.40 μονάδες. Ο γαλλικός CAC καταγράφει επίσης άνοδο 0,16% κινούμενος στις 8,109.41 μονάδες, ενώ και ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,54% στις 23,831.60 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 0,19% στις 16,391,01 μονάδες και ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,31% στις 43,265.00 μονάδες.

Το υποτονικό ξεκίνημα της Πέμπτης ακολούθησε μια θετική συνεδρίαση την προηγούμενη ημέρα, όπου ο Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο σχεδόν 1,1%, με τους περισσότερους κλάδους και βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες σε θετικό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι οι διεθνείς αγορές έχουν ενισχυθεί αυτή την εβδομάδα λόγω των αυξανόμενων προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 9–10 Δεκεμβρίου.

Οι traders αποτιμούν μια πιθανότητα 84,9% για μείωση επιτοκίων κατά 0,25% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στο μέτωπο των μεμονωμένων μετοχών, επίδοξοι αγοραστές φαίνεται να «περιστρέφονται» γύρω από τη γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών Puma, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg. Η κινεζική πολυεθνική αθλητικών ειδών Anta Sports φέρεται να είναι μεταξύ εκείνων που εξετάζουν την κατάθεση προσφοράς, αναφέρει το μέσο επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε από το CNBC. Η μετοχή της Puma σημείωσε άνοδο 13,6% την Πέμπτη.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντινού, οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη, επιτρέποντας στους βασικούς δείκτες να καταγράψουν τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κερδών, ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών. Παράλληλα, οι αγορές Ασίας–Ειρηνικού ακολούθησαν την άνοδο της Wall Street και οι βασικοί δείκτες της Ινδίας κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά στη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές αγορές παραμένουν κλειστές την Πέμπτη λόγω της αργίας των Ευχαριστιών. Οι συναλλαγές θα ξαναρχίσουν σε συντομευμένη συνεδρίαση την Παρασκευή.

Στην Ευρώπη την Πέμπτη, δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Στα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται η έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK της Γερμανίας και τα δεδομένα οικονομικού κλίματος της ΕΕ.