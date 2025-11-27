ΟΠΕΚΕΠΕ: Αλλαγή στάσης της ΝΔ με τον «Φραπέ» - Καλείται ξανά στην εξεταστική

Ενώ η πλειοψηφία έλεγε αρχικά πως δεν μπορεί να αναγκάσει τον Γιώργο Ξυλούρη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξαφνικά άλλαξε ρότα το πρωί της Πέμπτης (27/11) και μάλιστα αυτή τη φορά δεν αποκλείει τα αιτήματα βίαιης προσαγωγής στα οποία επιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η αλλαγή στάσης συνδέεται με μία προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Γιώργο Ξυλούρη με το ΠΑΣΟΚ:

«Να κληθεί εκ νέου άμεσα για να μας καταθέσει και εκείνος τι γνωρίζει για τον κ. Αντωνόπουλο και το σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν προσέλθει εκ νέου, θα σταλεί στον εισαγγελέα να κρίνουν θεσμικά για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας», τόνισε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να ξεκαθαρίζει πως «η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα με το βασικότερο που απομένει να είναι η βίαιη προσαγωγή του».

«Φαίνεται ότι οι ευαισθησίες της πλειοψηφίας είναι σε συνάρτηση με την επιδιωκόμενη εμπλοκή του Γιώργου Ξυλούρη με το ΠΑΣΟΚ» απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη, επισημαίνοντας πως «σύστημα ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Η ιστορία με την εμπλοκή ΠΑΣΟΚ είναι ένα απελπισμένο σωσίβιο», πρόσθεσε.

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Τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να καταθέτουν από κοινού αίτημα. «Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή», αναφέρει το σχετικό αίτημα.

«Κοινή βούληση όλων είναι να προσέλθει ο μάρτυρας. Μετά από τη θέση της πλειοψηφίας, το προεδρείο θα λειτουργήσει ώστε ο κ. Ξυλούρης να έρθει και να καταθέσει», ανέφερε ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος, ξεκαθαρίζοντας πως «όποιος δεν έρχεται στην επιτροπή θα έχει τις συνέπειες του νόμου». «Η υπόθεση για την μη εμφάνισή του θα διερευνηθεί κανονικότατα. Έχει φύγει ήδη αίτημα προς την εισαγγελία», δήλωσε ο ίδιος.