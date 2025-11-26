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Wall Street: Στα «πράσινα» για τέταρτη ημέρα με ώθηση από την τεχνολογία
Χρηματιστήρια
23:28 - 26 Νοε 2025

Wall Street: Στα «πράσινα» για τέταρτη ημέρα με ώθηση από την τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές ενισχύθηκαν την Τετάρτη (26/11), επιτρέποντας στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να σημειώσουν τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών.

Έτσι, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 314,67 μονάδων ή 0,67%, κλείνοντας στις 47.427,12 μονάδες, ενώ παράλληλα ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,69% και έκλεισε στις 6.812,61 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,82%, φτάνοντας τις 23.214,69 μονάδες.

Τα κέρδη της αγοράς ενισχύθηκαν από τη μετοχή της Oracle, η οποία έκανε «άλμα» περίπου 4% μετά την εκ νέου επιβεβαίωση της αισιόδοξης στάσης της Deutsche Bank. Εν τω μεταξύ, η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ανακάμποντας από πρόσφατη διόρθωση, ενώ η Microsoft, επίσης μέλος των «Magnificent Seven», κινήθηκε σχεδόν 2% υψηλότερα.

Στο μεταξύ, ανοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,49%.

«Είναι απλώς μια αντίδραση μετά τις κινήσεις αποφυγής ρίσκου που είδαμε την προηγούμενη ή τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, κάτι απολύτως φυσιολογικό», δήλωσε ο Έρικ Ντίτον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της The Wealth Alliance. «Η εβδομάδα των Ευχαριστιών είναι γενικά καλή για τις αγορές. Όλοι έχουν καλή διάθεση», προσέθεσε.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο S&P 500, ο Nasdaq και ο Dow κινούνται προς την καλύτερη εβδομάδα τους από τα τέλη Ιουνίου. Ειδικότερα, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί πάνω από 3% μέχρι στιγμής μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq έχει ανέβει πάνω από 4% και ο Dow περισσότερο από 2%.

«Πλησιάζουμε επίσης στην καλύτερη περίοδο του έτους για τις μετοχές – από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο», πρόσθεσε ο Ντίτον, λέγοντας: «Είναι δύσκολο να μη διατηρήσει κανείς την αισιοδοξία του».

Σημειώνεται πως οι μετοχές κατέγραψαν κέρδη και την Τρίτη (25/11), παρά τη μεταβλητότητα, με αρκετές τεχνολογικές εταιρείες να ενισχύονται και να στηρίζουν την ευρύτερη αγορά. Η Alphabet, για παράδειγμα, έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό μετά από αναφορά ότι η Meta Platforms εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τα τσιπ TPU της Google το 2027.

Πέρα από αυτά, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τα επιτόκια. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές τιμολογούν πιθανότητα άνω του 80% για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

«Αν η Fed απογοητεύσει, θα μπορούσε να υπάρξει διόρθωση», δήλωσε ο Ντίτον στο CNBC, προσθέτοντας, ωστόσο, πως κατά την εκτίμησή του δεν θα το κάνει.

Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση, ο Νοέμβριος έχει αποδειχθεί δύσκολος μήνας για τις μετοχές. Αν και τα πρόσφατα κέρδη περιόρισαν τις μηνιαίες απώλειες, όλοι οι βασικοί δείκτες εξακολουθούν να οδεύουν προς έναν αρνητικό μήνα, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις έχουν επιβραδύνει την πορεία ορισμένων τεχνολογικών μετοχών που προηγουμένως κινούνταν ανοδικά. Ο S&P 500 και ο Dow βρίσκονται οριακά χαμηλότερα σε μηνιαίο επίπεδο, ενώ ο Nasdaq σημειώνει πτώση άνω του 2%.

Υπενθυμίζεται πως το χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη (27/11) λόγω της αργίας των Ευχαριστιών. Οι συναλλαγές θα συνεχιστούν την Παρασκευή (28/11) με μειωμένο ωράριο, με το κλείσιμο να γίνεται στη 1 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET).

Ανοδικά πετρέλαιο και χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 1,1% στα 63,14 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε άνοδο 1,2% στα 58,67 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,6% στα 4.163 δολάρια ανά ουγγιά.

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