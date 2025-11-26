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Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές - Στο επίκεντρο Βρετανία και Fed
Χρηματιστήρια
19:25 - 26 Νοε 2025

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές - Στο επίκεντρο Βρετανία και Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν την Τετάρτη (26/11) με θετικό πρόσημο, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο σχεδόν 1,1% στις 574,01 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τις βασικές περιφερειακές αγορές να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών:

  • CAC 40: 8.096,43 μονάδες, +0,88%
  • FTSE MIB: 43.130,32 μονάδες, +1,01%
  • FTSE 100: 9.691,58 μονάδες, +0,85%
  • DAX: 23.695,23 μονάδες, +0,98%
  • IBEX 35: 16.361,10 μονάδες, +1,36%

Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκοί δείκτες ακολουθούν τα κέρδη των χρηματιστηρίων της Wall Street και της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 9-10 Δεκεμβρίου. Οι αγορές τιμολογούν σχεδόν 85% πιθανότητα μείωσης κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Ο πρόεδρος της New York Fed, John Williams, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή (21/11) ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων «βραχυπρόθεσμα».

Τα παγκόσμια χρηματιστήρια ενισχύθηκαν επίσης μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, ότι υπάρχει «πολύ καλή πιθανότητα» ο Τραμπ να ανακοινώσει νέο πρόεδρο της Fed πριν τα Χριστούγεννα. Παρότι βρίσκονται σε συνεντεύξεις οι υποψήφιοι, οι προσδοκίες στρέφονται προς τον Kevin Hassett, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, ο οποίος θεωρείται πιθανότερο να υποστηρίξει χαμηλότερα επιτόκια.

Στο επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, με την Υπουργό Οικονομικών Rachel Reeves να παρουσιάζει τα σχέδια δαπανών και φορολογίας για το επόμενο έτος. Υπάρχουν εκτιμήσεις για αυξήσεις φόρων, καθώς η Reeves προσπαθεί να τηρήσει τους αυτοεπιβαλλόμενους κανόνες δαπανών και δανεισμού, καλύπτοντας παράλληλα το δημοσιονομικό κενό.

To Office for Budget Responsibility δημοσίευσε τις οικονομικές και δημοσιονομικές του προβλέψεις πριν τον προϋπολογισμό, προκαλώντας μεταβλητότητα στις αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων. Το 10ετές gilt κινήθηκε αρχικά υψηλότερα μετά από πτώση 4 μονάδων βάσης, αλλά πήρε και πάλι γρήγορα την κάτω βόλτα και έκλεισε 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα. Τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο.

Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις: αρχικά ενισχύθηκαν λόγω προσδοκιών ότι δεν θα επιβληθούν επιπλέον φόροι, στη συνέχεια υποχώρησαν μετά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών, και τελικά έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Η Barclays ενισχύθηκε κατά 3%, η NatWest κατά 2% περίπου και η Lloyds κατά 3,4%.

Η Reeves επιβεβαίωσε την εισαγωγή φόρου council tax σε ακίνητα αξίας άνω των 2 εκατ. λιρών. Οι μετοχές εταιρειών ακινήτων και κατασκευών, όπως η Persimmon, υποχώρησαν 0,2%, η Taylor Wimpey 1,7% και η Berkeley Group σχεδόν 3%, ενώ η Barratt Redrow, μετά από αρχική πτώση, έκλεισε με μικρή απώλεια 0,4%.

Η στερλίνα ενισχύθηκε 0,5% έναντι του δολαρίου, διαπραγματευόμενη στα $1,323.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές παρακολούθησαν επίσης τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», με τον ειδικό απεσταλμένο Steve Witkoff να συναντά τον Πρόεδρο Putin στη Μόσχα και τον Υπουργό Στρατού Dan Driscoll να συναντά τους Ουκρανούς. Η Κίεβο φέρεται να έχει αποδεχθεί τους αναθεωρημένους όρους της ειρηνευτικής πρότασης.

Στο μέτωπο των εταιρειών, οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού τομέα κινήθηκαν υψηλότερα, με την Rheinmetall να κλείνει στο +1,9%.

Η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύθηκε 4,7% μετά την ανακοίνωση από τις Υπηρεσίες Medicare και Medicaid των ΗΠΑ για τη νέα τιμή των δημοφιλών φαρμάκων Ozempic και Wegovy από το 2027. Η νέα τιμή για τους ασθενείς στο πρόγραμμα Medicare θα είναι $274, μειωμένη κατά 71% από την τρέχουσα τιμή λίστας.

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