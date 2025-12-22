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Στα «πράσινα» ξεκίνησε η εβδομάδα για τις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια
09:20 - 22 Δεκ 2025

Στα «πράσινα» ξεκίνησε η εβδομάδα για τις ασιατικές αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα (22/12), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια αναφοράς δανείων.

Ειδικότερα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε αμετάβλητους τους βασικούς δείκτες του δανεισμού για 1 έτος και 5 έτη στο 3% και 3,5% αντίστοιχα, για έβδομο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Ο ετήσιος δείκτης επηρεάζει τα περισσότερα νέα και εκκρεμή δάνεια, ενώ ο δείκτης 5 ετών επηρεάζει τα στεγαστικά δάνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,55%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,55%.

Η αγορά στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200, σημείωσε άνοδο 0,91% και διαμορφώθηκε στις 8.699,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,81%, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,86%. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, την περασμένη Παρασκευή.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,12%, ενώ ο μικρότερος δείκτης Kosdaq αυξήθηκε κατά 0,99%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ σημείωσαν, επίσης, μικρή άνοδο σήμερα στις πρώτες ώρες της ασιατικής αγοράς, ενόψει της εβδομάδας που είναι συντομευμένη λόγω των διακοπών.

Αξιοσημείωτη ήταν, δε, και η άνοδος - ρεκόρ για χρυσό και ασήμι, που εκτοξεύτηκαν χάρη στις προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από τη Fed, αλλά και λόγω της ανησυχίας που προκαλούν οι γεωπολιτικές αναταραχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/12/2025 - 09:21
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