ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ελέω Τραμπ
Χρηματιστήρια
19:18 - 07 Ιαν 2026

Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ελέω Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος την Τετάρτη (7/1), καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στις αγορές λόγω των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία, ενώ το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Ν. Μαδούρο. 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε για λίγο το πρόσημο στο κλείσιμο της συνεδρίασης (604,96 μονάδες, -0,05%), με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να εμφανίζουν μεικτή εικόνα, όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

  • CAC 40: 8.233,92 μονάδες, -0,04%
  • FTSE MIB: 45.558,68 μονάδες, -0,43%
  • FTSE 100: 10.048,21 μονάδες, -0,74%
  • DAX: 25.098,53 μονάδες, +0,83%
  • IBEX 35: 17.596,40 μονάδες, -0,29%

Ποιες μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού κλάδου κινήθηκαν ανοδικά, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να καταγράφει άνοδο 3% στη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κερδών.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η εταιρεία logistics InPost υποχώρησε κατά 5,9%, μετά το άλμα 28% που είχε καταγράψει την Τρίτη, όταν ανακοίνωσε ότι έλαβε μη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της.

Στον αντίποδα, η Thales κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο στον ευρωπαϊκό δείκτη, με κέρδη 8,3%, αφού ένα τσιπ ασφαλείας της Samsung, το οποίο βασίζεται στο ασφαλές λειτουργικό σύστημα της Thales, απέσπασε το βραβείο «Καλύτερη Καινοτομία στην Κυβερνοασφάλεια» στο τεχνολογικό συνέδριο CES 2026.

Η Thyssenkrupp AG ενισχύθηκε κατά 6,8%, έπειτα από πληροφορίες ότι ο γερμανικός βιομηχανικός όμιλος εξετάζει τη σταδιακή πώληση του χαλυβουργικού του τομέα στην ινδική Jindal Steel.

Παράλληλα, οι μετοχές της Bayer σημείωσαν άνοδο 0,8%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι κατέθεσε αγωγές κατά των Pfizer, BioNTech και Moderna, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες χρησιμοποίησαν την τεχνολογία mRNA της Bayer για την ανάπτυξη των εμβολίων κατά της Covid-19. Στις αγωγές που κατατέθηκαν την Τρίτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ, η Bayer κατηγορεί τις εταιρείες για παραβίαση πατεντών.

«Η Moderna είναι ενήμερη για τη δικαστική διαμάχη και θα υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Τετάρτη (7/1). «Πέραν αυτού, δεν έχουμε κάποιο περαιτέρω σχόλιο», σημείωσε.

Τέλος, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Δεκέμβριο, που δημοσίευσε η Eurostat, διαμορφώθηκαν στο 2%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις προβλέψεις οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το βλέμμα στραμμένο στη Γροιλανδία

Το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις προθέσεις του προέδρου Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η ομάδα του εξετάζουν «μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης του αμερικανικού στρατού», όπως δήλωσε στο CNBC την Τρίτη (6/1) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το αρκτικό νησί για λόγους εθνικής ασφάλειας και αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.

Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση, ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν την Τρίτη (6/1) κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση χθες το βράδυ, ο Δανός υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε ότι η Δανία θα δαπανήσει 88 δισ. δανικές κορόνες (13,8 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της άμυνας της Γροιλανδίας, λόγω «της σοβαρής κατάστασης ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε».

«Ελπίζω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνωρίσουν αυτή την πραγματικότητα και θα είναι έτοιμες να συνεργαστούν για το κοινό μας συμφέρον στην ασφάλεια της Αρκτικής», ανέφερε. «Η Δανία επιθυμεί να παραμείνει σύμμαχος των ΗΠΑ, όμως αυτό προϋποθέτει αμοιβαία διάθεση σεβασμού και συνεργασίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»
Ειδήσεις

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών
Ειδήσεις

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ