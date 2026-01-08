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Μικτό κλείσιμο για τις ευρωαγορές - Κέρδη για τις αμυντικές μετοχές εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων
Χρηματιστήρια
19:45 - 08 Ιαν 2026

Μικτό κλείσιμο για τις ευρωαγορές - Κέρδη για τις αμυντικές μετοχές εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές ολοκλήρωσαν την Πέμπτη 8/1 τις συναλλαγές τους σε αρνητικό έδαφος για τους περισσότερους κλάδους, ενώ οι αμυντικές μετοχές ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμερικανικών στρατιωτικών δαπανών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,19% στις 603,84 μονάδες, με τις κύριες χρηματιστηριακές αγορές και τους τομείς να εμφανίζουν μικτές επιδόσεις. Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

  • Βρετανικός FTSE: -0,04% στις 10.044,69 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: +0,12% στις 8.243,47 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: +0,01% στις 25.125,91 μονάδες.
  • Ισπανικός IBEX: +0,23% στις 17.637,30 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: +0,25% στις 45.671,70 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν επικεντρωθεί αυτή την εβδομάδα στις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και τις απειλές κατάληψης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Οι αμυντικές μετοχές συνέχισαν τα κέρδη τους για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, μετά την πρόταση του Τραμπ για αύξηση κατά 50% του αμερικανικού στρατιωτικού προϋπολογισμού, στοχεύοντας σε 1,5 τρισ. δολάρια για το 2027, σύμφωνα με ανάρτησή του στο TruthSocial την Τετάρτη.

«Μετά από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις με γερουσιαστές, βουλευτές, υπουργούς και άλλους πολιτικούς εκπροσώπους, αποφάσισα ότι για το καλό της χώρας μας, ειδικά σε αυτούς τους πολύ δύσκολους και επικίνδυνους καιρούς, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός για το 2027 δεν πρέπει να είναι 1 τρισ. δολάρια, αλλά 1,5 τρισ. δολάρια», έγραψε.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να χτίσουμε τον "στρατό των ονείρων" που αξίζουμε εδώ και καιρό και, κυρίως, που θα μας κρατήσει ΑΣΦΑΛΕΙΣ και ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ, ανεξαρτήτως αντιπάλου».

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense έκλεισε με άνοδο 1,1%. Η Renk ενισχύθηκε 2,9%, η Leonardo κέρδισε 2%, φτάνοντας σε υψηλό 52 εβδομάδων, ενώ η Rheinmetall ανέβηκε 1,4%, παρότι περιορίστηκαν τα αρχικά κέρδη που είχαν οδηγήσει τον ευρωπαϊκό δείκτη.

Οι αμυντικές μετοχές κατέγραψαν επίσης κέρδη στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε φήμες ότι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να εξάγουν βενεζουελικό πετρέλαιο. Η BP υποχώρησε 0,6%, η Shell έχασε 3,5%, ενώ η Equinor ανέβηκε 0,3%

Η τιμή του Brent για συμβόλαια Μαρτίου ήταν στα 60,95 δολάρια, ανακάμπτοντας από πτώση κάτω από τα 60 δολάρια την Τετάρτη.

Οι επενδυτές περιμένουν αυτή την εβδομάδα τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ, οι οποίες αναμένονται την Παρασκευή και μπορεί να προκαλέσουν μεταβλητότητα στην αγορά.

Δεν υπήρξαν σημαντικές ανακοινώσεις κερδών ή οικονομικών στοιχείων την Πέμπτη.

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