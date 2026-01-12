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Αντιστροφή κλίματος και ήπια κέρδη στις Ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα σε ΗΠΑ και Ιράν
Χρηματιστήρια
19:03 - 12 Ιαν 2026

Αντιστροφή κλίματος και ήπια κέρδη στις Ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα σε ΗΠΑ και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα με ήπια άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν αλλά και τις νέες πιέσεις που δέχεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,16% τη Δευτέρα (12/1) μετά από ένα αρνητικό ξεκίνημα νωρίτερα μέσα στη μέρα, με τις επιμέρους αγορές και τους κλάδους να παρουσιάζουν μεικτή εικόνα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,66% στις 25.424,14 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,14% στις 10.138,31 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,04% στις 8.358,76 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB παρέμεινε αμετάβλητος στις 45.719,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε ήπια άνοδο 0,06% στις 17.660,11 μονάδες και ο PSI της Πορτογαλίας έκλεισε με ζημιές 0,31% στις 8.494,08 μονάδες.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν οι εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους από τις ιρανικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές αντίδρασης, από στρατιωτικά πλήγματα έως μη στρατιωτικά μέτρα. Οι συνεργάτες του αναμένεται να τον ενημερώσουν για πιθανά στρατιωτικά, κυβερνοεπιχειρησιακά και οικονομικά μέτρα, ενισχύοντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Σε εταιρικό επίπεδο, η BE Semiconductor Industries (BESI) ενισχύθηκε σημαντικά, μετά την πρόβλεψή της ότι οι παραγγελίες του τέταρτου τριμήνου θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή τριμηνιαία και ετήσια αύξηση. Αντίθετα, οι μετοχές της Heineken υποχώρησαν, μετά την ανακοίνωση ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ θα αποχωρήσει από τη θέση του στα τέλη Μαΐου.

Στη Γαλλία, η βιοτεχνολογική Abivax σημείωσε έντονη άνοδο, εν μέσω φημών για πιθανή εξαγορά, συνεχίζοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα που τη χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα.

Τέλος, στις ΗΠΑ, οι αγορές δέχθηκαν πιέσεις μετά την αποκάλυψη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά του Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με την κατάθεσή του στη Γερουσία για την ανακαίνιση κτιρίων της Fed. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολιτική πίεση από τον Τραμπ και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επηρεαστεί στη χάραξη νομισματικής πολιτικής, καθώς η θητεία του λήγει τον Μάιο.

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