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Ανάκαμψη στη Wall Street : Άνοδος Dow και S&amp;P 500 παρά τις απώλειες σε μέταλλα και bitcoin
Χρηματιστήρια
23:24 - 02 Φεβ 2026

Ανάκαμψη στη Wall Street : Άνοδος Dow και S&P 500 παρά τις απώλειες σε μέταλλα και bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές αυξήθηκαν τη Δευτέρα (2/2), καθώς η Wall Street ξεκίνησε το νέο μήνα συναλλαγών, με τους επενδυτές να κοιτούν πέρα από τις πρόσφατες απώλειες σε ασήμι και bitcoin.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 515 μονάδες, ή 1,05% στις 49,407.66 μονάδες, ενώ και ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,57% στις 6,978.65 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Nasdaq Composite κατέγραψε επίσης άνοδο 0,56% στις 23,592.11 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, ένδειξη ότι οι επενδυτές περιόρισαν περαιτέρω το ρίσκο, μετά τις απότομες πτώσεις της Παρασκευής στον χρυσό και το ασήμι. Το ασήμι, το οποίο έχει υπερδιπλασιάσει την αξία του τους τελευταίους 12 μήνες, κατέρρευσε περίπου κατά 30% την Παρασκευή, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το 1980. Ο χρυσός υποχώρησε επίσης περίπου κατά 9%.

Αυτή την ώρα, η υποχώρηση του χρυσού συνεχίζει έχοντας όμως περιοριστεί, καθώς παρουσιάζει μείωση 1,30% στις 4,683.76 μονάδες.

Το κρυπτονόμισμα, όπως και τα δύο μέταλλα, αργότερα ανέκαμψαν από τα αντίστοιχα χαμηλά της Δευτέρας, γεγονός που βοήθησε στη μείωση των απωλειών στις μετοχές και στην εκτόνωση της διάθεσης αποφυγής κινδύνου. Το bitcoin διαπραγματευόταν τελικά περίπου στα 78.000 δολάρια, ενώ η τιμή του χρυσού και του ασημιού μειώθηκε κατά 4% και 5% αντίστοιχα. Ο δείκτης proxy του bitcoin, Strategy, σημείωσε επίσης απώλειες 6%.

Η Wall Street στράφηκε επίσης προς την Nvidia, καθώς υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με τις συναλλαγές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Wall Street Journal ανέφερε, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, ότι τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI έχουν παγώσει, με στελέχη της εταιρείας να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συμφωνία. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν 2%.

«Μας φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες τάσεις, που είναι κυρίως θετικές, παραμένουν σε ισχύ», δήλωσε ο Tim Holland, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Orion. «Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι τα αποτελέσματα κερδών, το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής που παραμένει εποικοδομητικό ακόμη και με την προσωρινή διακοπή λειτουργίας και η εποχικότητα».
Περισσότερες από 100 εταιρείες του S&P 500 πρόκειται να ανακοινώσουν κέρδη αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Amazon και Alphabet, οι μετοχές και των οποίων αυξήθηκαν τη Δευτέρα. Η συνολική σεζόν ανακοινώσεων κερδών έως τώρα ήταν ισχυρή, αν και υπήρξαν ορισμένες αξιοσημείωτες πωλήσεις μετά από ανακοινώσεις, όπως αυτή της Microsoft.

Η Disney ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα με ανακοινώσεις κερδών που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η μετοχή υποχώρησε κατά 7% μετά την προειδοποίηση της εταιρείας για δυσκολίες από τους διεθνείς επισκέπτες στα εγχώρια πάρκα.

Παρά ταύτα, οι στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank σημείωσαν το Σαββατοκύριακο ότι η ανάπτυξη των κερδών είναι σε τροχιά για να καταγράψει την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών. Μέχρι στιγμής, περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, και περίπου το 78% αυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

«Αν σκεφτεί κανείς τι έχει ανησυχήσει τους επενδυτές σχετικά με τις τιμές των μετοχών στη χώρα μας, αυτό θα ήταν οι αποτιμήσεις, ειδικά στις μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις», δήλωσε ο Holland. «Η διψήφια ανάπτυξη των κερδών … για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο θα μπορούσε να ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, με τις οποίες ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια».

Κλείνοντας, όσον αφορά το πετρέλαιο, οι δηλώσεις του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για συνεχιζόμενες συνομιλίες με το Ιράν, σε συνδυασμό με την απόφαση του OPEC+ να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή, ενίσχυσαν την καθοδική του τάση.

Αυτή την ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κινούνται πτωτικά κατά 4,23% στα 66,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό σημείωνει αντίστοιχη μείωση 4,54% στα 62,25 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 23:34
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