Ευρωαγορές: Κέρδη στο ξεκίνημα της Τετάρτης 18/2 με φόντο την αποκλιμάκωση του βρετανικού πληθωρισμού
10:54 - 18 Φεβ 2026

Ευρωαγορές: Κέρδη στο ξεκίνημα της Τετάρτης 18/2 με φόντο την αποκλιμάκωση του βρετανικού πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν με άνοδο την συνεδρίαση της Τετάρτης 18/2, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά περίπου 0,62% στις 625,14 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα. Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

  • Γερμανικός DAX: +0,50% στις 25.131,14 μονάδες,
  • Βρετανικός FTSE 100: +0,64% στις 10.624,09 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC: +0,31% στις 8.387,53 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: +0,89% στις 18.114,89 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: +0,84% στις 46.151,50 μονάδες.

Η γερμανική εταιρεία Bayer διεύρυνε τις απώλειές της, υποχωρώντας κατά 7,3% στις πρώτες συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση ότι η θυγατρική της Monsanto πρότεινε την καταβολή 7,25 δισ. δολαρίων για τον διακανονισμό αγωγών που υποστηρίζουν ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup προκαλεί καρκίνο.

Η εταιρεία ανέφερε ότι προβλέπει αύξηση των προβλέψεων και των νομικών της υποχρεώσεων από 7,8 δισ. ευρώ (9,24 δισ. δολάρια) σε 11,8 δισ. ευρώ, με περίπου 5 δισ. ευρώ σε πληρωμές που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις το 2026. Παράλληλα, η Bayer εκτιμά ότι θα καταγράψει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το τρέχον έτος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει επίσης υποχώρηση στο 3%, από 3,4% τον Δεκέμβριο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιώσει υψηλότερο και πιο παρατεταμένο πληθωρισμό σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την ευρωζώνη, αλλά τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η τάση αλλάζει», δήλωσε ο David Smith, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Henderson High Income Trust plc.

«Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να υποχωρήσει στο 2% μέχρι το τέλος του έτους, αν όχι νωρίτερα, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας», πρόσθεσε.

Η στερλίνα παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του δολαρίου στα 1,3562 δολάρια, ενώ και οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) διατηρήθηκαν σταθερές.

Την Τρίτη, η στερλίνα είχε υποχωρήσει και οι αποδόσεις των gilts είχαν μειωθεί, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε σε υψηλό πενταετίας και ότι ο ρυθμός αύξησης των μισθών επιβραδύνθηκε.

Αποτελέσματα αναμένονται την Τετάρτη από τις εταιρείες Glencore, BAE Systems, Orange και Euronext.

Στην Ασία, οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε συναλλαγές περιορισμένου όγκου λόγω αργιών, καθώς αγορές όπως η ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές για τον εορτασμό του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν κοντά στα αμετάβλητα επίπεδα μετά από μια υποτονική συνεδρίαση την Τρίτη. Οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) του Ιανουαρίου, τα οποία θα δημοσιευθούν αργότερα την Τετάρτη.

Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο της εβδομάδας αναμένεται να είναι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Ο δείκτης PCE, ο οποίος αποτελεί το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed, θα προσφέρει περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

