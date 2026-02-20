ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ράλι στη Wall Street μετά την ακύρωση των δασμών Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο
Χρηματιστήρια
23:07 - 20 Φεβ 2026

Ράλι στη Wall Street μετά την ακύρωση των δασμών Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (20/2), αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας πιθανή ανακούφιση σε εταιρείες που είχαν επιβαρυνθεί από το αυξημένο κόστος των δασμών και μειώνοντας τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό που ταλανίζει την αμερικανική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε άνοδο 0,42% στις 49.601,24 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 6.906,51 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,86% στις 22.878,51 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act) «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς», ακυρώνοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής πολιτικής. Σε απάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει νέο «παγκόσμιο δασμό» ύψους 10%, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί «σε διαφορετική κατεύθυνση», ακόμη πιο αυστηρή από την αρχική.

Μεταξύ των εταιρειών που ωφελήθηκαν ήταν η Amazon — μέλος των λεγόμενων «Magnificent Seven» — της οποίας έως και το 70% των προϊόντων προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με τη Wedbush Securities. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 2% μετά την απόφαση. Άνοδο σημείωσαν επίσης η Home Depot και η Five Below.

Όπως ανέφερε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου Jed Ellerbroek της Argent Capital Management, η άρση των δασμών μειώνει τον κίνδυνο αύξησης τιμών για τους καταναλωτές, κάτι που θα περιόριζε τη ζήτηση — γεγονός που εξηγεί τον ενθουσιασμό των επενδυτών.

Παρότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τη Wall Street, παραμένουν ερωτήματα, όπως το αν οι δασμοί που ήδη καταβλήθηκαν με τους υψηλότερους συντελεστές θα επιστραφούν. Η απόφαση δεν το διευκρίνισε. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ενδεχόμενες επιστροφές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μορφή οικονομικής τόνωσης.

Νωρίτερα, τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη ήταν απογοητευτικά: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 2,5%, και σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση 4,4% του τρίτου τριμήνου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το παρατεταμένο κυβερνητικό «shutdown», που αφαίρεσε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από την ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έδειξε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Δεκέμβριο. Ο δομικός δείκτης (εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας) διαμορφώθηκε στο 3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow σημείωσε άνοδο 0,1%, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1% και ο Nasdaq ενισχύθηκε συνολικά άνω του 1%.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το Brent ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,04% στα 71,69 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αργό WTI σημείωσε ήπια κέρδη 0,03% στα 66,43 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 23:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φρένο στους δασμούς Τραμπ – Στον... αέρα $175 δισ.
Ειδήσεις

Φρένο στους δασμούς Τραμπ – Στον... αέρα $175 δισ.

Θρίλερ με την έκρηξη στη «Βιολάντα»: Αίτημα αποφυλάκισης εν μέσω αποκαλύψεων για σοβαρές παραλείψεις
Ειδήσεις

Θρίλερ με την έκρηξη στη «Βιολάντα»: Αίτημα αποφυλάκισης εν μέσω αποκαλύψεων για σοβαρές παραλείψεις

Δικαστικό «χαστούκι» στους δασμούς Τραμπ – Βαριές κατηγορίες κατά πάντων και νέος παγκόσμιος φόρος 10%
Ειδήσεις

Δικαστικό «χαστούκι» στους δασμούς Τραμπ – Βαριές κατηγορίες κατά πάντων και νέος παγκόσμιος φόρος 10%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές
Χρηματιστήρια

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί
Πολιτική

Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Εμπορεύματα

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί
Χρηματιστήρια

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 15:42

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ