Ράλι στη Wall Street μετά την ακύρωση των δασμών Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε άνοδο 0,42% στις 49.601,24 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 6.906,51 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,86% στις 22.878,51 μονάδες.
Στα αξιόλογα της ημέρας, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act) «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς», ακυρώνοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής πολιτικής. Σε απάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει νέο «παγκόσμιο δασμό» ύψους 10%, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί «σε διαφορετική κατεύθυνση», ακόμη πιο αυστηρή από την αρχική.
Μεταξύ των εταιρειών που ωφελήθηκαν ήταν η Amazon — μέλος των λεγόμενων «Magnificent Seven» — της οποίας έως και το 70% των προϊόντων προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με τη Wedbush Securities. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 2% μετά την απόφαση. Άνοδο σημείωσαν επίσης η Home Depot και η Five Below.
Όπως ανέφερε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου Jed Ellerbroek της Argent Capital Management, η άρση των δασμών μειώνει τον κίνδυνο αύξησης τιμών για τους καταναλωτές, κάτι που θα περιόριζε τη ζήτηση — γεγονός που εξηγεί τον ενθουσιασμό των επενδυτών.
Παρότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τη Wall Street, παραμένουν ερωτήματα, όπως το αν οι δασμοί που ήδη καταβλήθηκαν με τους υψηλότερους συντελεστές θα επιστραφούν. Η απόφαση δεν το διευκρίνισε. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ενδεχόμενες επιστροφές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μορφή οικονομικής τόνωσης.
Νωρίτερα, τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη ήταν απογοητευτικά: το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 2,5%, και σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση 4,4% του τρίτου τριμήνου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το παρατεταμένο κυβερνητικό «shutdown», που αφαίρεσε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από την ανάπτυξη.
Παράλληλα, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έδειξε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Δεκέμβριο. Ο δομικός δείκτης (εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας) διαμορφώθηκε στο 3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2%.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow σημείωσε άνοδο 0,1%, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1% και ο Nasdaq ενισχύθηκε συνολικά άνω του 1%.
Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το Brent ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,04% στα 71,69 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αργό WTI σημείωσε ήπια κέρδη 0,03% στα 66,43 δολάρια.