Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές – Στο επίκεντρο το νέο δασμολογικό χτύπημα του Τραμπ
Χρηματιστήρια
11:06 - 23 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν μεικτά τη Δευτέρα, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι θα αυξήσει τους παγκόσμιους δασμούς στο 15% από 10%.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 1,12% στις 56.825,70 μονάδες, ο ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,61% στις 9.026,00 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας κινήθηκε καθοδικά κατά 1,26% στις 4.082,07 και ο SZSE Component έκλεισε με ζημιές 1,28% στις 14.100,19 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο Kopsi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,65% στις 5.846,09 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε ράλι 2,53% στις 27.081,91 μονάδες και ο Nifty της κατέγραψε άνοδο 0,42% στις 25.685,60 μονάδες.

Η κίνηση αυτή ήρθε στον απόηχο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία ακυρώθηκε σημαντικό μέρος της εμπορικής ατζέντας του προέδρου που είχε εφαρμοστεί βάσει του νόμου International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) του 1977.

Ωστόσο, οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ δεν μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, όπως επισήμανε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι.

«Παρότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ακυρώνει μεγάλο μέρος των υφιστάμενων δασμών και περιορίζει τη δυνατότητα στοχοποίησης μεμονωμένων χωρών, δεν καταργεί το ευρύτερο πλαίσιο δασμολογικής πολιτικής», ανέφερε σε σημείωμά του μετά την ανακοίνωση.

Ο Γκαλιμπέρτι πρόσθεσε ότι, εφόσον εφαρμοστεί το ανώτατο όριο δασμών χωρίς προηγούμενες εξαιρέσεις βάσει του IEEPA, ο μέσος δασμολογικός συντελεστής θα μπορούσε να διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα από εκείνον που προέβλεπε το σχήμα που μόλις ακύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δέικτης Stoxx 600 σημειώνει ήπιες μεταβολές στο άνοιγμα της Δευτέρας (23/2) με υποχώρηση 0,09%.

Παράλληλα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,28% στις 25.177,31 μονάδες, ο βρετανικός FTSE καταγράφει ήπια πτώση 0,01% στις 10.684,20 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,04% στις 8.511,21 μονάδες.

Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,65% στις 46.777,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο 0,81% στις 18.311,83 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI καταγράφει κέρδη 0,36% στις 9.123,71 μονάδες.

