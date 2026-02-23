Ισλανδία: Πατά γκάζι για ένταξη στην ΕΕ υπό τη σκιά των απειλών Τραμπ
10:58 - 23 Φεβ 2026

Ισλανδία: Πατά γκάζι για ένταξη στην ΕΕ υπό τη σκιά των απειλών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Η Ισλανδία εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής ψηφοφορίας για την επανεκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και από τον Αύγουστο, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις προετοιμασίες προσχώρησης της χώρας.

Σύμφωνα με το Politico, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δυναμική της διεύρυνσης της ΕΕ φαίνεται να ενισχύεται, με τις Βρυξέλλες να επεξεργάζονται σχέδιο που θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουκρανία μερική ένταξη ήδη από το επόμενο έτος, ενώ το Μαυροβούνιο, που προηγείται στη διαδικασία προσχώρησης, έκλεισε ακόμη ένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο τον περασμένο μήνα.

Δημοψήφισμα εντός του 2027

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Ρέικιαβικ είχε δεσμευθεί να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων έως το 2027, μετά το πάγωμα των συνομιλιών από προηγούμενη κυβέρνηση το 2013. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα επισπεύδεται εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, καθώς και μετά την απόφαση της Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλουν δασμούς στην Ισλανδία και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδία.

Το ισλανδικό κοινοβούλιο αναμένεται να ανακοινώσει την ημερομηνία της ψηφοφορίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η κίνηση αυτή ακολουθεί σειρά επισκέψεων Ευρωπαίων πολιτικών στην Ισλανδία και Ισλανδών αξιωματούχων στις Βρυξέλλες. Αν οι Ισλανδοί ψηφίσουν υπέρ, η χώρα θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΕΕ πριν από οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Μετατοπίζεται η συζήτηση για τη διεύρυνση

«Η συζήτηση για τη διεύρυνση μετατοπίζεται», δήλωσε η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ Μάρτα Κος, η οποία συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir τον περασμένο μήνα στις Βρυξέλλες. «Όλο και περισσότερο αφορά την ασφάλεια, την αίσθηση του ανήκειν και τη διατήρηση της ικανότητάς μας να δρούμε σε έναν κόσμο ανταγωνιστικών σφαιρών επιρροής. Αυτό αφορά όλους τους Ευρωπαίους».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Ισλανδίας Κριστρύν Φρόσταντοτιρ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα και δήλωσε ότι η εταιρική τους σχέση «προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε έναν ασταθή κόσμο».

Τον Μάρτιο του 2015, το Ρέικιαβικ ζήτησε να μη θεωρείται πλέον υποψήφια προς ένταξη χώρα. Η φον ντερ Λάιεν, που επισκέφθηκε την Ισλανδία τον περασμένο Ιούλιο, συναντήθηκε επίσης με τη Φρόσταντοτιρ κατά τη συνεδρίαση του Νορδικό Συμβούλιο στη Στοκχόλμη το περασμένο φθινόπωρο και επαίνεσε τη χώρα για την ενίσχυση της συνεργασίας της με την ΕΕ. Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να επισκεφθεί εκ νέου την Αρκτική περιοχή τον Μάρτιο.

Η συζήτηση για εμβάθυνση των σχέσεων με την Ισλανδία και ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είχε ξεκινήσει ακόμη και πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία πέρυσι, με Ευρωπαίο αξιωματούχο να σημειώνει ότι οι Βρυξέλλες είχαν ήδη αρχίσει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη στρατηγικά σημαντική αυτή χώρα.

Η σκιά του Τραμπ

Ωστόσο, η κλιμάκωση των αμερικανικών πιέσεων —μεταξύ των οποίων και ένα «αστείο» του Billy Long, προτεινόμενου από τον Τραμπ για τη θέση του πρέσβη στην Ισλανδία, ότι η χώρα θα γινόταν η 52η πολιτεία των ΗΠΑ και ότι ο ίδιος θα αναλάμβανε κυβερνήτης— αύξησε το αίσθημα επείγοντος.

«Το γεγονός ότι η Ισλανδία αναφέρθηκε τέσσερις φορές σε ομιλία του Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα, ενώ μιλούσε για τη Γροιλανδία, σίγουρα έχει εστιάσει τα μυαλά», δήλωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι αυτό «πρέπει να είναι ανησυχητικό για μια μικρή χώρα».

Η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ το 2009, στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά την οποία κατέρρευσαν και οι τρεις μεγάλες εμπορικές τράπεζες της χώρας. Ωστόσο, η κυβέρνηση πάγωσε τις διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο του 2013, την ώρα που η οικονομία ανέκαμπτε ταχέως και οικονομολόγοι προειδοποιούσαν για πιθανή κατάρρευση της ευρωζώνης. Τον Μάρτιο του 2015, το Ρέικιαβικ ζήτησε να μη θεωρείται πλέον υποψήφια χώρα.

Έκτοτε, όμως, το γεωπολιτικό τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά.

Η Ισλανδία κατέχει στρατηγική θέση στον Βόρειο Ατλαντικό, λίγο νοτίως του Αρκτικού Κύκλου, δεν διαθέτει στρατό και βασίζεται στην ιδιότητά της ως μέλους του ΝΑΤΟ και σε διμερή αμυντική συμφωνία του 1951 με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά της.

Η πραγματικότητα αυτή, σε συνδυασμό με τα οικονομικά οφέλη μιας πιθανής ένταξης, φαίνεται να ενισχύει τη θετική στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην προοπτική ένταξης στην ΕΕ, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν άνοδο της υποστήριξης.

Ωστόσο, η πορεία προς την ένταξη δεν θα είναι απλή.

