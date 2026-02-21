Ανεβάζει και άλλο τον παγκόσμιο δασμό ο Τραμπ: Νέα απόφαση για 15%

Κλιμακώνει την εμπορική του πολιτική ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας αύξηση του προσωρινού παγκόσμιου δασμού από 10% σε 15%, μία ημέρα αφότου είχε εξαγγείλει την επιβολή του. Η νέα απόφαση έρχεται στον απόηχο της αρνητικής ετυμηγορίας του Supreme Court of the United States για τους δασμούς που είχαν επιβληθεί επικαλούμενοι λόγους εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «αντιαμερικανική» και «κακογραμμένη» απόφαση, δηλώνοντας ότι, έπειτα από «ενδελεχή ανασκόπηση», προχωρά άμεσα στην αύξηση του συντελεστή στο 15%, το οποίο — όπως υποστήριξε — είναι «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο».

Πιο αναλυτικά ο Τραμπ αναφέρει στην ανάρτηση του στο truth social: «Μετά από ενδελεχή, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης για τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, έπειτα από ΠΟΛΛΟΥΣ μήνες σκέψης, από το Supreme Court of the United States, η παρούσα δήλωση επιβεβαιώνει ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αυξάνω με άμεση ισχύ τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες — πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονται» τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι να εμφανιστώ εγώ!) — στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%.

Κατά τους επόμενους σύντομους μήνες, η Διοίκηση Τραμπ θα καθορίσει και θα ανακοινώσει τους νέους, νομικά επιτρεπτούς δασμούς, συνεχίζοντας την εξαιρετικά επιτυχημένη μας πορεία για να Κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά — ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!!!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος Donald Trump».

Η νομική σύγκρουση

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την επιβολή πρόσθετου δασμού 10% πέραν των ήδη ισχυόντων, επικαλούμενος τον Trade Act of 1974, που δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές για διάστημα έως 150 ημερών.

Λίγο νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν βάσει του International Emergency Economic Powers Act είναι αντισυνταγματικοί. Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι η εξουσία ρύθμισης των εισαγωγών που παραχωρεί ο νόμος στον πρόεδρο δεν συνεπάγεται και εξουσία επιβολής δασμών.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο έπειτα από προσφυγή επιχειρηματικών ενώσεων και 12 αμερικανικών πολιτειών, οι οποίες υποστήριξαν ότι οι δασμοί προκάλεσαν σημαντική οικονομική ζημία.

Επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, η απόφαση της Δικαιοσύνης θέτει σε αμφισβήτηση έσοδα ύψους περίπου 175 δισ. δολαρίων για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ετυμηγορία «ντροπή» και άφησε να εννοηθεί ότι διαθέτει εναλλακτικό σχέδιο για τη συνέχιση της δασμολογικής πολιτικής του.

Η νέα αύξηση στο 15% εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω αντιδράσεις από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται ήδη υπό πίεση.