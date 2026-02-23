ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τεχνητή Νοημοσύνη και δασμολογικές πιέσεις «κοκκίνισαν» τη Wall Street
Χρηματιστήρια
23:11 - 23 Φεβ 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη και δασμολογικές πιέσεις «κοκκίνισαν» τη Wall Street

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street κατέγραψαν ισχυρή πτώση τη Δευτέρα (23/2), καθώς οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις επίμονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, αλλά και με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ να αυξήσει τους παγκόσμιους δασμούς.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow βυθίστηκε κατά 1,73% στις 48.767,26 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,11% στις 6.832,93 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,13% στις 22.627,27 μονάδες.

Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκε ο Dow από τη μετοχή της IBM, η οποία κατρακύλησε κατά 13%, μετά την ανακοίνωση της Anthropic για νέες δυνατότητες προγραμματισμού στο προϊόν Claude Code. Οι ανησυχίες για πιθανές ανατροπές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης έπληξαν και άλλες εταιρείες λογισμικού, όπως η Microsoft (-3%) και η CrowdStrike (-11%). Πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, απώλειες καταγράφηκαν και σε μετοχές που συνδέονται με τις μεταφορές, τα logistics, τα εμπορικά ακίνητα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι φόβοι εντάθηκαν μετά από ανάλυση της Citrini Research, σύμφωνα με την οποία η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ανεργία 10%. Την έκθεση αυτή επικαλέστηκαν χρηματιστηριακοί κύκλοι στη Wall Street για να εξηγήσουν την αδυναμία τόσο των μετοχών τεχνολογίας όσο και των χρηματοοικονομικών. Η American Express υποχώρησε κατά 7%, ενώ η Mastercard έχασε 6%.

Αντίθετα, αμυντικοί κλάδοι όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά κινήθηκαν ανοδικά, με τις Walmart και Procter & Gamble να σημειώνουν άνοδο 2%.

Στο μέτωπο των δασμών, ο Τραμπ προειδοποίησε για υψηλότερους συντελεστές σε χώρες που «παίζουν παιχνίδια», μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τους «ανταποδοτικούς» δασμούς του. Δήλωσε μάλιστα ότι ο παγκόσμιος δασμός θα αυξηθεί στο 15%, με άμεση ισχύ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιβαρύνσεων τους επόμενους μήνες. Η Ευρωβουλή ανακοίνωσε ότι παγώνει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ.

Η μεταβλητότητα γύρω από τη δασμολογική πολιτική — που βασίζεται στο Άρθρο 122 του Trade Act του 1974 — αναμένεται να συνεχιστεί, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι το ζήτημα ενδέχεται να επιστρέψει ακόμη και στο Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα μέσα στο έτος.

Τέλος, οι τιμές πετρελαίου σημείωσαν ελάχιστες μεταβολές, καθώς το Brent σημείωσε απώλειες 0,07% στα 71,26 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αργό WTI κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 0,02% στα 66,46 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγώνει η επικύρωση της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ μετά τη «βόμβα» δασμών του Τραμπ
Ειδήσεις

Παγώνει η επικύρωση της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ μετά τη «βόμβα» δασμών του Τραμπ

Η Ουγγαρία μπλοκάρει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δάνειο προς την Ουκρανία
Ειδήσεις

Η Ουγγαρία μπλοκάρει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δάνειο προς την Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων
Χρηματιστήρια

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Wall σε νέα ρεκόρ: Εκτόξευση Nasdaq και S&amp;P 500 με «καύσιμο» το ράλι της τεχνολογίας
Χρηματιστήρια

Wall σε νέα ρεκόρ: Εκτόξευση Nasdaq και S&P 500 με «καύσιμο» το ράλι της τεχνολογίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ