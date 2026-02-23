Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά την αύξηση των παγκόσμιων δασμών από τον Τραμπ
17:03 - 23 Φεβ 2026

Ο δείκτης S&P 500 υποχωρεί ελαφρώς τη Δευτέρα (23/2), αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυξάνει τους παγκόσμιους δασμούς στο 15%, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τους «ανταποδοτικούς» δασμούς του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημειώνει πτώση αυτή την ώρα κατά 0,21% στις 6,895.93 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, μικρή πτώση καταγράφει και ο Dow Jones Industrial Average κατά 0,13% στις 49,528.17 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite χάνει 0,48% στις 22,777.90 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν άνοδο, καθώς οι νέοι δασμοί ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις αγορές σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο spot χρυσός ενισχύθηκε πάνω από 1%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημείωσαν άνοδο 2%.

Στον αντίποδα, το Bitcoin υποχώρησε, πέφτοντας κάποια στιγμή κάτω από τα 65.000 δολάρια, πριν ανακάμψει περίπου στα 66.000 δολάρια. Ωστόσο, παραμένει μειωμένο κατά 2%, καθώς συνεχίζεται το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στο κρυπτονόμισμα.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν τη δήλωση του Τραμπ το Σάββατο ότι θα αυξήσει τον παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή στο 15%, από το 10% που είχε ανακοινώσει την Παρασκευή. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ άμεσα, αν και δεν ήταν σαφές εάν είχαν υπογραφεί επίσημα έγγραφα σχετικά με τον χρόνο εφαρμογής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι τους επόμενους μήνες θα επιβληθούν και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

«Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% στις χώρες, πολλές από τις οποίες “εκμεταλλεύονται” τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες χωρίς αντίποινα (μέχρι να εμφανιστώ εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο επίπεδο του 15%», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αξιωματούχοι στην Ευρώπη εξέφρασαν ανησυχία για την κίνηση, προειδοποιώντας ότι οι εμπορικές συμφωνίες τους με τις ΗΠΑ ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι «η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη “δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς” διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων» και ζήτησε «πλήρη σαφήνεια» από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τα επόμενα βήματά της.

Επισημαίνεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις. Την Παρασκευή, οι μετοχές αρχικά κατέγραψαν άνοδο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει μεγάλο μέρος της εμπορικής ατζέντας του Τραμπ, πριν υποχωρήσουν και τελικά ανακάμψουν εκ νέου.

Οι επενδυτές ήλπιζαν ότι η απόφαση του Δικαστηρίου θα αποκλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των εμπορικών τους εταίρων και θα οδηγήσει ενδεχομένως σε επιστροφές χρημάτων προς εταιρείες που επηρεάστηκαν από τους δασμούς.

Ωστόσο, η μεταβλητότητα γύρω από την παγκόσμια δασμολογική πολιτική του Τραμπ -η οποία ενεργοποιήθηκε βάσει του Άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, που επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς για 150 ημέρες πριν απαιτηθεί έγκριση από το Κογκρέσο- ενδέχεται να μην υποχωρήσει σύντομα.

«Το μεγάλο ερώτημα για την οικονομία είναι τι θα συμβεί μετά τη λήξη αυτού του χρονικού παραθύρου, και αν η δασμολογική πολιτική συνεχίσει σε αυτή την πορεία, ενδέχεται κάλλιστα να βρεθούμε ξανά στο Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα φέτος», δήλωσε ο Μάικλ Λάντσμπεργκ, επικεφαλής επενδύσεων της Landsberg Bennett Private Wealth Management. «Το “μπρος-πίσω” με τους δασμούς είναι πιθανό να παραμείνει αποσπασματικός και αποπροσανατολιστικός παράγοντας για τις αγορές έως το τέλος του έτους, αν και με μικρότερη μεταβλητότητα σε σχέση με το αρχικό σοκ του περασμένου Απριλίου».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/02/2026 - 16:59
