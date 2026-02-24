Wall: Επιστροφή στα κέρδη - Ανέκαμψαν οι μετοχές λογισμικού καθώς υποχωρούν οι φόβοι για την AI
23:24 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οι αμερικανικές μετοχές ενισχύθηκαν την Τρίτη 24/2, με ηγέτες τις κερδοφόρες μετοχές της Advanced Micro Devices (AMD) και των εταιρειών λογισμικού, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για διαταράξεις σε ορισμένους κλάδους από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) υποχώρησαν.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,77% κλείνοντας στις 6.890,07 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,04% και έκλεισε στις 22.863,68 μονάδες. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average προσέθεσε 370,44 μονάδες, ή 0,76%, κλείνοντας στις 49.174,50 μονάδες. Στήριγμα για τον 30μετοχικό δείκτη αποτέλεσε η άνοδος σχεδόν 2% των μετοχών της Home Depot, μετά την ανακοίνωση κερδών που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο. Οι μετοχές της IBM, οι οποίες είχαν υποχωρήσει την προηγούμενη ημέρα λόγω των ανησυχιών για την AI, συνέβαλαν επίσης στα κέρδη του Dow.

Η μετοχή της AMD εκτοξεύτηκε κατά 8% μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας με τη Meta, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση έως 6 γιγαβάτ των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) της AMD για κέντρα δεδομένων AI. Επιπλέον, η Meta θα επενδύσει στην AMD μέσω ενός warrants βασισμένου στην απόδοση για έως 160 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Meta ότι χρησιμοποιεί εκατομμύρια chips της Nvidia στα κέντρα δεδομένων της. Οι μετοχές της Nvidia αυξήθηκαν 0,5%.

Η DocuSign κατέγραψε επίσης κέρδη 2%, μετά την ανακοίνωση της Anthropic ότι το Claude Cowork μπορεί πλέον να συνδεθεί με την DocuSign και άλλα εργαλεία των οργανισμών, όπως Google Drive και Gmail, δίνοντας ελπίδες στους επενδυτές ότι η AI μπορεί να συμπληρώνει τις εταιρείες λογισμικού αντί να τις αντικαθιστά.

Η άνοδος επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες λογισμικού, με τις μετοχές της Salesforce και της ServiceNow να ενισχύονται κατά 4% και 1% αντίστοιχα. Το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) αυξήθηκε σχεδόν 2%, αν και παραμένει πάνω από 30% χαμηλότερα από το υψηλό 52 εβδομάδων.

«Φαίνεται ότι η αγορά είχε μια νοοτροπία «πούλησε πρώτα, ρώτησε μετά», και αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα», δήλωσε ο Anshul Sharma, chief investment officer στη Savvy Wealth, στο CNBC. Πρόσθεσε ότι οι κινήσεις της ημέρας αποτελούν «κλασική ανάκαμψη ανακούφισης μετά τις πωλήσεις».

Ο Sharma σημείωσε επίσης ότι δεν πείθεται πλήρως από την πρόσφατη αφήγηση στο Wall Street ότι η AI θα αντικαταστήσει άμεσα μεγάλο μέρος του λογισμικού επιχειρήσεων. «Είναι απίστευτα επικίνδυνο για μεγάλες εταιρείες να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν το δοκιμασμένο λογισμικό τους και να το αντικαταστήσουν με λύσεις in-house σε λίγους μήνες ή τρίμηνα», είπε. «Η πτώση στις μετοχές λογισμικού ήταν μια άμεση αντίδραση».

Οι βασικοί δείκτες είχαν υποχωρήσει τη Δευτέρα λόγω ανανεωμένων ανησυχιών για την AI. Οι απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των παγκόσμιων δασμών στο 15% και οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κράτησαν επίσης τους επενδυτές σε εγρήγορση. Ένας παγκόσμιος δασμός 10% των ΗΠΑ τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη.

Πετρέλαιο: Οριακές διακυμάνσεις εν αναμονή ενός ακόμα γύρου διαπραγματεύσεων

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κοντά σε επτάμηνα υψηλά την Τρίτη, καθώς οι traders αξιολογούν τους κινδύνους για την προσφορά από τυχόν στρατιωτική κλιμάκωση, ενόψει ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 0,21% στα 71,26 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά συμβόλαια του αργού κατέγραψαν οριακή άνοδο 0,02% στα 66,31 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου, ενώ το WTI καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Αυγούστου.

