ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Οι πρώτες απώλειες μετά την έναρξη του πολέμου – Γιατί ανακόπηκε το ράλι
Εμπορεύματα
17:14 - 04 Μαρ 2026

Πετρέλαιο: Οι πρώτες απώλειες μετά την έναρξη του πολέμου – Γιατί ανακόπηκε το ράλι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του αμερικανικού αργού κινούνται πτωτικά το απόγευμα της Τετάρτης (4/3), με το WTI να υποχωρεί κατά 82 σεντς ή 1,1%, στα 73,74 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει απώλειες 0,7%, διαμορφούμενο στα 80,83 δολάρια το βαρέλι.

Η διόρθωση ακολουθεί το ισχυρό ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Το Brent είχε φτάσει κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI πλησίασε τα 78 δολάρια – το υψηλότερο σημείο της εβδομάδας – στον απόηχο των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πυραυλικές επιθέσεις και drones σε στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Τη Δευτέρα (2/3), οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ενδοσυνεδριακά έως και 13%, για να περιορίσουν τελικά την άνοδο στο 6%, ενώ την Τρίτη κατέγραψαν νέα κέρδη 5%, καθώς εντείνονταν οι ανησυχίες για ενδεχόμενη διακοπή των ροών πετρελαίου.

Το κλίμα φάνηκε να εξομαλύνεται όταν ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλεια στα δεξαμενόπλοια και, εφόσον απαιτηθεί, θα τα συνοδεύουν με ναυτικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει παρεμβάσεις για τη στήριξη του εμπορίου πετρελαίου στην περιοχή.

«Έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων που θα κάνουμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη γνωστοποιηθεί πως η DFC θα προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο.

Ρόλο στο επενδυτικό κλίμα φαίνεται πως έπαιξε, επίσης, και το δημοσίευμα των ΝΥΤ, σύμφωνα με το οποίο Ιρανοί πράκτορες έχουν έρθει μυστικά σε επαφή με τη CIA, μέσω τρίτης χώρας, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα, βέβαια, με το ίδιο ρεπορτάζ η Ουάσιγκτον δεν έχει λάβει, προς το παρόν, σοβαρά υπόψιν την πρόταση αυτή.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα Στενά του Ορμούζ

Παρά τη μερική αποκλιμάκωση, η ένταση παραμένει. Η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ έχει ανασταλεί σχεδόν εξολοκλήρου, καθώς οι πλοιοκτήτες ανησυχούν για το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο «σημείο ασφυξίας» του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, δεδομένου ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης διακινείται μέσω του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος.

Η πορεία της κρίσης θα συνεχίσει να καθορίζει τη διακύμανση των τιμών ενέργειας τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τον κίνδυνο για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής
Χρηματιστήρια

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν
Ειδήσεις

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι
Ειδήσεις

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 23:26

Αναστροφή κλίματος στη Wall: Ράλι ημιαγωγών μετά τη βουτιά της Παρασκευής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:20

Ουκρανία: Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε υπόθεση διαφθοράς

Ειδήσεις
08/06/2026 - 23:10

Προειδοποίηση Τραμπ προς Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/06/2026 - 23:00

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 22:50

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:42

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κούβας: Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:40

Νέα ήττα Τραμπ: Ομοσπονδιακός δικαστής ακυρώνει το τέλος $100.000 για τις βίζες H-1B

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:30

Ουγγαρία: Περικοπές 40% στις αποδοχές των βουλευτών στο πλαίσιο δημοσιονομικής εξυγίανσης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 22:10

Αυξημένα τα διασυνοριακά τροχαία: Στις πρώτες θέσεις Βουλγαρία και Γερμανία για τα ατυχήματα εντός Ελλάδας

Magazino
08/06/2026 - 22:00

«Ο Καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ: Για πρώτη φορά διασκευασμένο για παιδιά!

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:51

Ράμα: Βλέπει «ιρανικό δάκτυλο» πίσω από τις κινητοποιήσεις για τα θέρετρα Κούσνερ – Αιχμηρή απάντηση Τεχεράνης

Ειδήσεις
08/06/2026 - 21:24

BBC: «Ένα Μουντιάλ για λίγους» - Οργή φιλάθλων για βίζες και ταξιδιωτικούς αποκλεισμούς στις ΗΠΑ

Υγεία
08/06/2026 - 21:00

Νέα έγκριση FDA: Μια σημαντική θεραπευτική εναλλακτική για παιδιά και ενήλικες με αιμοφιλία

Πολιτική
08/06/2026 - 20:58

Δένδιας από τη Λευκωσία: Κατήγγειλε τουρκική παρενόχληση και ζήτησε ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:45

Αίγυπτος και Alcazar Energy προχωρούν σε επένδυση $420 εκατ. για αιολικό πάρκο στην Ερυθρά Θάλασσα

Περιβάλλον
08/06/2026 - 20:37

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών 2026: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλασσών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 20:23

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Πολιτική
08/06/2026 - 20:20

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών – Ο πολίτης θα ξέρει τι υπέγραψε

Ειδήσεις
08/06/2026 - 20:14

Μερτς – Μακρόν: Αδιέξοδο στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη FCAS

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ