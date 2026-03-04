Πετρέλαιο: Οι πρώτες απώλειες μετά την έναρξη του πολέμου – Γιατί ανακόπηκε το ράλι

Οι τιμές του αμερικανικού αργού κινούνται πτωτικά το απόγευμα της Τετάρτης (4/3), με το WTI να υποχωρεί κατά 82 σεντς ή 1,1%, στα 73,74 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει απώλειες 0,7%, διαμορφούμενο στα 80,83 δολάρια το βαρέλι.

Η διόρθωση ακολουθεί το ισχυρό ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Το Brent είχε φτάσει κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI πλησίασε τα 78 δολάρια – το υψηλότερο σημείο της εβδομάδας – στον απόηχο των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πυραυλικές επιθέσεις και drones σε στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Τη Δευτέρα (2/3), οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ενδοσυνεδριακά έως και 13%, για να περιορίσουν τελικά την άνοδο στο 6%, ενώ την Τρίτη κατέγραψαν νέα κέρδη 5%, καθώς εντείνονταν οι ανησυχίες για ενδεχόμενη διακοπή των ροών πετρελαίου.

Το κλίμα φάνηκε να εξομαλύνεται όταν ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλεια στα δεξαμενόπλοια και, εφόσον απαιτηθεί, θα τα συνοδεύουν με ναυτικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει παρεμβάσεις για τη στήριξη του εμπορίου πετρελαίου στην περιοχή.

«Έχουμε μια σειρά ανακοινώσεων που θα κάνουμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη γνωστοποιηθεί πως η DFC θα προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο.

Ρόλο στο επενδυτικό κλίμα φαίνεται πως έπαιξε, επίσης, και το δημοσίευμα των ΝΥΤ, σύμφωνα με το οποίο Ιρανοί πράκτορες έχουν έρθει μυστικά σε επαφή με τη CIA, μέσω τρίτης χώρας, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα, βέβαια, με το ίδιο ρεπορτάζ η Ουάσιγκτον δεν έχει λάβει, προς το παρόν, σοβαρά υπόψιν την πρόταση αυτή.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα Στενά του Ορμούζ

Παρά τη μερική αποκλιμάκωση, η ένταση παραμένει. Η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ έχει ανασταλεί σχεδόν εξολοκλήρου, καθώς οι πλοιοκτήτες ανησυχούν για το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο «σημείο ασφυξίας» του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, δεδομένου ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης διακινείται μέσω του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος.

Η πορεία της κρίσης θα συνεχίσει να καθορίζει τη διακύμανση των τιμών ενέργειας τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τον κίνδυνο για τις διεθνείς ενεργειακές ροές.