Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό Κόλπο

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (5/3) ότι χτύπησε πετρελαιοφόρο με σημαία των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και το τάνκερ να μην μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι του.

Πέραν του ότι το δεξαμενόπλοιο φλέγεται, η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης δεν δίνει παραπάνω πληροφορίες. Ωστόσο, εικάζεται ότι ενδεχομένως να πρόκειται για το ίδιο χτύπημα, στο οποίο αναφέρεται και η έκθεση του κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οποία καταγράφηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ.

Πάντως, η Τεχεράνη σημειώνει εκ νέου ότι ισχύει η απαγόρευση για τα αμερικανικά, ισραηλινά, ευρωπαϊκά και συμμαχικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί πως οι παραβάτες θα στοχοποιούνται.

Σημειώνεται ακόμη ότι το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε ότι η χώρα στόχευσε θέσεις «αυτονομιστικών ομάδων» που σκόπευαν να εισέλθουν μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες.

Την Τετάρτη η Τεχεράνη εξαπέλυσε απανωτά κύματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τόσο εναντίον του Ισραήλ όσο και σε ολόκληρη την περιοχή, όσο και στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές είχαν συμβουλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το εάν και πώς θα επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως μεταδόθηκε από τα διεθνή μέσα.

Ορισμένα ρεπορτάζ το βράδυ της Τετάρτης (4/3) ανέφεραν ότι είχε ξεκινήσει μια διασυνοριακή επιχείρηση, πριν αυτό διαψευσθεί από το Ιράν.

Η δήλωση του ιρανικού υπουργείου, που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι οι ιρανικές δυνάμεις συνεργάζονται με «ευγενείς Κούρδους» για να ματαιώσουν το «ισραηλινοαμερικανικό» σχέδιο επίθεσης σε ιρανικό έδαφος.

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