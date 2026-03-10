ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: «Ελεγχόμενες» απώλειες με το βλέμμα στραμμένο στις διακυμάνσεις του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:25 - 10 Μαρ 2026

Wall: «Ελεγχόμενες» απώλειες με το βλέμμα στραμμένο στις διακυμάνσεις του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε ελαφρά την Τρίτη 10/3, σε μια μέρα με έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης έκλεισε με πτώση 0,21% στις 6.781,48 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 34,29 μονάδες ή 0,07%, κλείνοντας στις 47.706,51, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε οριακή άνοδο 0,01% στις 22.697,10 μονάδες.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Dow είχε χάσει έως και 296,57 μονάδες (0,6%), ενώ το S&P 500 και το Nasdaq βρέθηκαν στα χαμηλά τους με πτώση 0,5% και 0,4% αντίστοιχα.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν εκτοξευθεί σχεδόν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα λόγω της ανησυχίας για τη σύγκρουση στο Ιράν, υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι μια ομάδα χωρών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα αποθέματα αργού για να περιορίσει τις διαταραχές.

Η πτώση συνεχίστηκε μετά από ανάρτηση στο διαδίκτυο του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι το αμερικανικό Ναυτικό συνόδευσε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ. Η ανάρτηση στη συνέχεια διαγράφηκε και οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν ελαφρά, ενώ οι μετοχές κινήθηκαν από τα υψηλά της ημέρας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διευκρίνισε αργότερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συνοδεύσει κανένα δεξαμενόπλοιο στα Στενά.

Επιπλέον, το CBS News ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παρατηρούν ενδείξεις πως το Ιράν προχωρά σε ανάπτυξη ναρκών στα στενά του Ορμούζ.

Οι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 11,94% στα 83,45 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent έπεσε 11,28% στα 87,80 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Wall Street ακολουθεί μια ασταθή εβδομάδα: ο Dow ανέκτησε περισσότερες από 800 μονάδες σε μια ημέρα, καθώς οι τιμές του αργού υποχώρησαν, εν μέρει λόγω των δηλώσεων του Προέδρου Ντόναλντ τραμπ ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί σύντομα. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, όμως, προειδοποίησε ότι η Τρίτη θα είναι η «πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν», τονίζοντας ότι η χώρα «χάνει βαριά».

Ο Mike Sanders της Madison Investments εκτίμησε ότι αν οι τιμές του πετρελαίου επιστρέψουν στα χαμηλά των 70 και 60 δολαρίων, η επίπτωση στην οικονομία θα είναι περιορισμένη, ενώ παρατήρησε ότι η παραμονή υψηλά των τιμών, λόγω της αβεβαιότητας, μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να επηρεάσει την αγορά.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dow κατέγραψε πτώση 3%, την χειρότερη απόδοση σχεδόν ενός έτους, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 23:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&amp;P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»
Ειδήσεις

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Σύντομα θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ