Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κι άλλο, βελτιώνοντας το κλίμα και στη Wall Street

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, μειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (10/3) κατά περίπου 15% στα 84 δολάρια το βαρέλι, εμβαθύνοντας την πτώση που ξεκίνησε αφότου έφτασαν για λίγο στο υψηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδό τους από το 2022.

Οι ελπίδες ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου θα απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που σηματοδοτούν ένα όριο στη διάρκεια των εχθροπραξιών έχουν αλλάξει το κλίμα στις αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ανέκαμψαν από τα χαμηλά της συνεδρίασης, αφού ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ διέγραψε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε συνοδεύσει με επιτυχία ένα δεξαμενόπλοιο μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η G7 ζήτησε στο μεταξύ από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προετοιμάσει σχέδια για την απελευθέρωση πετρελαίου από τα αποθέματα.

Η πτώση του πετρελαίου βοήθησε στην ενίσχυση των μετοχών σε όλο τον κόσμο την Τρίτη. Κάθε τομέας του S&P 500, εκτός από τον ενεργειακό, σημείωσε άνοδο στις απογευματινές συναλλαγές της Wall Street, με τις μετοχές τεχνολογίας να αυξάνονται περίπου 1%. Η Caterpillar πρόσθεσε περίπου 2,5% για να ενισχύσει τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά σημάδια ότι ένα άμεσο τέλος του πολέμου δεν είναι ακόμη ορατό: Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές της Τρίτης εναντίον του Ιράν θα είναι οι πιο έντονες μέχρι στιγμής, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός έχουν τεθεί εκτός συζήτησης.

Οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν. Το δολάριο υποχώρησε. Ο χρυσός αυξήθηκε περίπου στο 2,6%.