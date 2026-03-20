ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε τροχιά τέταρτης συνεχόμενης εβδομαδιαίας πτώσης η Wall Street
Χρηματιστήρια
15:48 - 20 Μαρ 2026

Σε τροχιά τέταρτης συνεχόμενης εβδομαδιαίας πτώσης η Wall Street

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Παρασκευή (20/3), καθώς οι τιμές του πετρελαίου επανέρχονται σε ανοδική πορεία μετά από μια σύντομη διόρθωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται πτωτικά κατά 0,29% τσις 45.910,67 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,44% στις 6.580,61 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται κατά 0,62% στι; 11.948,93 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (19/3) οι μετοχές είχαν επίσης πτωτική πορεία, αλλά έκλεισαν αρκετά πάνω από τα χαμηλά της ημέρας, αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ βοηθά τις ΗΠΑ «με πληροφορίες και άλλα μέσα» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει χάσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου και παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να λήξει ταχύτερα απ’ ό,τι φοβούνται πολλοί.

Μετά από αυτά τα σχόλια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (WTI) υποχώρησαν έντονα μετά το κλείσιμο της αγοράς, δίνοντας ώθηση στις μετοχές. Ωστόσο, το WTI παραμένει αυξημένο πάνω από 48% μέσα στον μήνα.

Σε σημείωμά του, ο Jim Reid της Deutsche Bank ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα είναι η 15η συνεδρίαση από την έναρξη της σύγκρουσης, που ιστορικά είναι το σημείο όπου οι αμερικανικές μετοχές βρίσκουν «πάτο» μετά από γεωπολιτικά σοκ. Ωστόσο, τόνισε ότι η αβεβαιότητα είναι τόσο μεγάλη που οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν κυρίως από τις ειδήσεις και όχι από τα ιστορικά μοτίβα.

Η αγορά ενδέχεται να παρουσιάσει αυξημένη μεταβλητότητα λόγω του λεγόμενου «quadruple witching», δηλαδή της ταυτόχρονης λήξης συμβολαίων options και futures, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο όγκο συναλλαγών και έντονες διακυμάνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί δείκτες βρίσκονται σε τροχιά τέταρτης συνεχόμενης εβδομαδιαίας πτώσης: ο S&P 500 και ο Dow χάνουν 0,4% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει κατά 0,1%.

Σύμφωνα με τον Scott Wren της Wells Fargo, η βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς εξαρτάται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο εκτιμά ότι θα συμβεί μέσα σε εβδομάδες.

Ο Dow και ο Nasdaq πλησιάζουν επίσης σε επίπεδα «διόρθωσης» (πτώση άνω του 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους). Ο Dow βρίσκεται 8,3% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Φεβρουαρίου, ενώ ο Nasdaq απέχει σχεδόν 8% από το δικό του υψηλό.

Παρά ταύτα, με τον S&P 500 να βρίσκεται μόλις περίπου 5% κάτω από το ιστορικό του υψηλό, ο Bob Elliott της Unlimited θεωρεί ότι η αγορά είναι υπερβολικά αισιόδοξη σχετικά με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην οικονομία και τα εταιρικά κέρδη.

Όπως δήλωσε, οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν ισχυρότερη ανάπτυξη, κάτι που δεν συνάδει με την πραγματικότητα, καθώς τα νοικοκυριά ήδη χάνουν περίπου 1% έως 2% της αγοραστικής τους δύναμης — ακόμη και αν η σύγκρουση τελείωνε άμεσα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φάμελλος: Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ - Νετανιάχου
Πολιτική

Φάμελλος: Καμία εμπλοκή στον πόλεμο Τραμπ - Νετανιάχου

Θεοδωρικάκος: Η κρίση που περνάμε είναι η χειρότερη των τελευταίων επτά ετών
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η κρίση που περνάμε είναι η χειρότερη των τελευταίων επτά ετών

JP Morgan: Συστήνει Overweight για Allwyn και ΔΕΗ - Μερίσματα και ανάπτυξη στο επίκεντρο
Αναλύσεις

JP Morgan: Συστήνει Overweight για Allwyn και ΔΕΗ - Μερίσματα και ανάπτυξη στο επίκεντρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron
Χρηματιστήρια

Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron

Wall Street: Υποχώρηση για S&amp;P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών 

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:41

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:38

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

Πολιτική
25/06/2026 - 18:30

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πολιτική
25/06/2026 - 18:23

Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 18:20

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:13

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:03

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:53

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Ναυτιλία
25/06/2026 - 17:52

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:48

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Πολιτική
25/06/2026 - 17:44

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:38

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 17:31

Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:28

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:17

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:11

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:03

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:00

Ηράκλειο Κρήτης: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 16:57

Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron

Ειδήσεις
25/06/2026 - 16:49

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 16:30

Real Consulting: Ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης στον κλάδο της Ψηφιακής Υγείας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 16:22

Bloomberg: Η σταδιακή κατάργηση των αυτοκινήτων με κινητήρες πετρελαίου διχάζει την ΕΕ

Οικονομία
25/06/2026 - 16:07

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 15:57

Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/06/2026 - 15:53

Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα

Πολιτική
25/06/2026 - 15:38

Γερουλάνος: Αγωνία της σημερινής κυβέρνησης ο έλεγχος του δημάρχου και όχι τα προβλήματα του δημότη

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 15:34

«Καταδρομική» της ΝΔ στην Πελοπόννησο κι ας αργούν(;) οι εκλογές

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 15:34

ΕΚΤΕΡ: Δύο νέες συμβάσεις σε αεροδρόμιο Καλαμάτας και Χίο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 15:28

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 140 ημέρες απεργίας πείνας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ