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Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
11:02 - 25 Μαρ 2026

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις τους οι ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη 25/3, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά 1,34% στις 587,04 μονάδες, με όλους τους κλάδους, πλην της ενέργειας, να κινούνται ανοδικά. Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

  • Γερμανικός DAX: +1,52% στις 22.978,95 μονάδες
  • Γαλλικός CAC 40: +1,36% στις 7.855,23 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE 100: +0,97% στις 10.062,10 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +1,59% στις 44.043,50 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +1,45% στις 17.155,28 μονάδες

Στην αιχμή της ανόδου βρέθηκαν οι μετοχές εξορυκτικών εταιρειών και κατασκευαστών κατοικιών. Οι εταιρείες Fresnillo και Hochschild Mining, που είναι εισηγμένες στον FTSE 100, κατέγραψαν κέρδη 3,5% και 4,8% αντίστοιχα. Παράλληλα, η βρετανική κατασκευαστική Bellway ανέκαμψε κατά 4,6%, μετά τις σημαντικές απώλειες που είχε καταγράψει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Bellway είχε υποχωρήσει κατά 17,5% την Τρίτη, καθώς η εταιρεία προειδοποίησε για αυξημένη «μεταβλητότητα» στην αγορά στεγαστικών δανείων λόγω πληθωριστικών πιέσεων.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε στο 3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στην τελευταία μέτρηση πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Φεβρουάριο, αυξημένος από 3,1% τον Ιανουάριο και σε συμφωνία με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αγορές ενισχύονται από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαψεύδει την ύπαρξη άμεσων διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές «βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις», προσθέτοντας ότι έχει αποσύρει τις απειλές για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν «λόγω των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη». «Μιλούν μαζί μας και μιλούν με λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Μετά την είδηση αυτή, οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν ανοδικά, ενώ το πετρέλαιο κατέγραψε πτώση.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού σχολίασε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «διαπραγματεύονται ουσιαστικά με τον εαυτό τους», όπως μετέδωσε το πρακτορείο IRNA, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν επίσης ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ και τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών κατέγραψαν άνοδο νωρίς την Τετάρτη.

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