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«Ράλι» στη Wall Street μετά τις ελπίδες για λήξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
23:23 - 31 Μαρ 2026

«Ράλι» στη Wall Street μετά τις ελπίδες για λήξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall, οι μετοχές σημείωσαν ράλι ανόδου την Τρίτη (31/3), έπειτα από νέα δημοσιεύματα που ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.    

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 1.125,07 μονάδες ή 2,49% κλείνοντας στις 46,341.08 μονάδες. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά από ανεπιβεβαίωτη πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο λήξης του πολέμου, υπό την προϋπόθεση παροχής εγγυήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 2,92% στις 6,528.99 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε σημαντικά κατά 3,83% στις 21,590.63 μονάδες, με τους δύο δείκτες να σημειώνουν την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους από το Μάιο.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πεζεσκιάν είχε διατυπώσει παρόμοιες θέσεις και νωρίτερα μέσα στο μήνα, αναφέροντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «ο μόνος τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος - που πυροδοτήθηκε από το σιωνιστικό καθεστώς και τις ΗΠΑ - είναι η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων κατά μελλοντικής επιθετικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (30/3), η Wall Street Journal μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό. Παράλληλα, η New York Post ανέφερε ότι ο Τραμπ εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει σύντομα, με άλλες χώρες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του Στενού.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, ο τεχνολογικός κλάδος, που είχε δεχθεί πιέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, κατέγραψε ευρεία άνοδο. Το ETF Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ενισχύθηκε κατά 4%, η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 5% και η Microsoft κέρδισε περισσότερο από 3%.

«Οποιοδήποτε βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου είναι θετικό για τις αγορές και αυτό οδηγεί σε αυτήν την ανοδική αντίδραση», δήλωσε ο Eric Diton. «Ωστόσο, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμη τις δυσκολίες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι όσο δεν επιλύεται το ζήτημα του πετρελαίου, οι πιέσεις παραμένουν.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent παρέμειναν υψηλές, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο από το Κουβέιτ στα ύδατα του Ντουμπάι. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και «η ασφάλεια και των 24 μελών του πληρώματος έχει διασφαλιστεί».

Υπήρξε, πάντως, μικρή αποκλιμάκωση λόγω των ελπίδων για το τέλος του πολέμου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν αυτή τη στιγμή πτώση 3,06% στα 104,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί 0,98% στα 101.87 δολάρια ανά βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι παρά τη σημερινή άνοδο, ο Nasdaq παραμένει σε φάση διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει πάνω από 10% από το πρόσφατο υψηλό του. Ο Dow και ο S&P 500 καταγράφουν απώλειες άνω του 8% και 6% αντίστοιχα.

Κλείνοντας, όπως τονίζεται, οι βασικοί δείκτες βρίσκονται επίσης σε τροχιά αρνητικού τριμήνου. Ο Nasdaq ηγείται των απωλειών με πτώση άνω του 7%, ο S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 4%, ενώ και ο Dow έχει χάσει περίπου 3%.

Τέλος, σημειώνεται ότι αυτή την ώρα παρατηρείται σημαντική άνοδος και στο χρυσό, ο οποίος ενισχύεται κατά 3,42% στα 4,712.51 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 23:45
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