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Τα παιχνίδια πολέμου έχουν «τρελάνει» τις τιμές στο πετρέλαιο: Οι ασταθείς διακυμάνσεις προβληματίζουν την αγορά
Εμπορεύματα
14:20 - 31 Μαρ 2026

Τα παιχνίδια πολέμου έχουν «τρελάνει» τις τιμές στο πετρέλαιο: Οι ασταθείς διακυμάνσεις προβληματίζουν την αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις την Τρίτη 31/3, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αναφερόμενες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Wall Street Journal, ο Τραμπ είπε στους συνεργάτες του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, καθώς η εξαναγκαστική επαναλειτουργία του στρατηγικού πετρελαϊκού σημείου θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση.

Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα παρουσιάζοντας αρχικά απώλειες, ενώ το μεσημέρι της Τρίτης εμφανίζεται με κέρδη 1,88% στα 104,78 δολάρια το βαρέλι. Από την πλευρά του, το Brent ανέβαινε σημαντικά μετά από προηγούμενη πτώση και μέσα σε λίγα λεπτά σημείωσε πτώση 0,20% στα 107,20 δολάρια το βαρέλι.

«Η προθυμία του Προέδρου για μια εκτεταμένη, μαζική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν είναι αρκετά χαμηλή», δήλωσε ο Matt Gertken, επικεφαλής γεωπολιτικής στρατηγικής στη BCA Research, στο CNBC. Περιέγραψε τις πρόσφατες απειλές Τραμπ ως προσπάθεια «αναδίπλωσης και ολοκλήρωσης μιας συμφωνίας».

«[Ο Τραμπ] χρειάζεται, τουλάχιστον, το πολύ εμπλουτισμένο ουράνιο. Αυτό είναι κάτι που οι Ιρανοί μπορούν να παραδώσουν και να εξασφαλίσουν την επιβίωση του καθεστώτος τους σε αντάλλαγμα», πρόσθεσε ο Gertken, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει πιθανότητα για πλήρη εισβολή ξηράς των ΗΠΑ και συμπληρώνει: «Αλλά αν δεν λάβουμε αυτό εντός δύο εβδομάδων, [ο Τραμπ] θα αναγκαστεί να κλιμακώσει … να στοχεύσει τα βασικά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος, κάτι που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες παράπλευρες απώλειες».

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα επεκτείνει τις επιθέσεις στις πολιτικές ενεργειακές υποδομές του Ιράν, περιλαμβανομένων και των μονάδων αφαλάτωσης, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία και δεν επαναλειτουργήσει τα Στενά, «θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη παραμονή μας στο Ιράν καταστρέφοντας πλήρως» εργοστάσια ηλεκτρισμού, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και «πιθανόν» υποδομές αφαλάτωσης.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα, με τις εχθροπραξίες να εντείνονται στην περιοχή. Η Τεχεράνη χτύπησε ένα πλήρως φορτωμένο κουβέιτικο δεξαμενόπλοιο στην περιοχή αγκυροβολίου του λιμανιού του Ντουμπάι την Τρίτη νωρίς το πρωί.

«Οι αρμόδιες αρχές στο Ντουμπάι επιβεβαίωσαν την επιτυχία των ομάδων στην κατάσβεση της φωτιάς που χτύπησε το κουβέιτικο δεξαμενόπλοιο», ανέφερε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση του Ντουμπάι.

Το περιστατικό αυτό δείχνει περαιτέρω σφιχτό έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας δεξαμενόπλοια ακριβώς έξω από το υδάτινο πέρασμα, σύμφωνα με τον Ben Emons, CIO της Fed Watch Advisors, επισημαίνοντας τον αυξανόμενο κίνδυνο νέων διαταραχών στην παροχή ενέργειας.

«Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ασύμμετρο παιχνίδι, με τις ΗΠΑ να κινούνται προς έξοδο και το Ιράν να έχει κίνητρο να επιβάλλει κόστος», είπε ο Emons.

Ο Τραμπ έχει συχνά εναλλάξει τη στάση του μεταξύ προώθησης διαπραγματεύσεων με το Ιράν και προειδοποιήσεων ότι είναι έτοιμος να στείλει περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Τη Δευτέρα ανέφερε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε με «τα περισσότερα» από τα 15 σημεία πρότασης εκεχειρίας των ΗΠΑ, ενώ η Ιρανική πλευρά έχει δημοσίως απορρίψει τους όρους και απάντησε με δικές της προϋποθέσεις, μεταξύ αυτών τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τραμπ εξέτασε επίσης την πιθανότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων για κατάληψη του νησιού Kharg, ενός σημαντικού κόμβου πετρελαίου που εξυπηρετεί το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού.

Η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, που συνήθως μετέφερε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων αποστολών πετρελαίου, έχει σχεδόν παγώσει από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση στο Kharg Island θα μπορούσε να αυξήσει τις απώλειες για τις ΗΠΑ και να παρατείνει το κόστος και τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Νέες απώλειες για το φυσικό αέριο – Σημαντικά κέρδη για το ασήμι

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Τρίτης τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου εμφανίζουν απώλειες 2,521% στα 53,620 δολάρια ανά μεγαβατώρα, μετά από μία μόλις ημέρα αυξητικών τάσεων.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παρουσιάζει κέρδη 0,46% στα 4.578,37 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι κερδίζει επίσης 3,30% στα 72,81 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, αυξημένος είναι και ο χαλκός που κερδίζει 0,45% στα 5,5278 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,01% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1463 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,12% στα 1,3201 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημαντικά δυναμωμένη 0,16% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8684 λίρα ανά ευρώ.

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