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Ευρωαγορές: Οριακές μεταβολές εν αναμονή των γεωπολιτικών εξελίξεων
Χρηματιστήρια
10:51 - 17 Απρ 2026

Ευρωαγορές: Οριακές μεταβολές εν αναμονή των γεωπολιτικών εξελίξεων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής 17/4 σε μεικτό κλίμα, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζει να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα με τους traders να δείχνουν «μπερδεμένοι» όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις τους.

Τα στοιχεία των προθεσμιακών συμβολαίων (futures) δείχνουν γενικευμένες πιέσεις στην Ευρώπη, με τις αγορές να αντιδρούν συγκρατημένα, παρά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το τέλος της σύγκρουσης «είναι κοντά», αλλά και την εφαρμογή εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που δεν κατάφερε να ενισχύσει την αισιοδοξία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά κατά 0,01% λίγο μετά το άνοιγμα, ενώ οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: +0,23% στις 24.207,00 μονάδες
  • Γαλλικός CAC 40: +0,31% στις 8.288,33 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: -0,18% στις 10.570,77 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +0,48% στις 48.257,50 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,10% στις 18.110,70 μονάδες

Σε εβδομαδιαία βάση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 εμφανίζεται να οδεύει προς άνοδο περίπου 0,3%, σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα δύο εβδομαδιαία κέρδη, όταν είχε ενισχυθεί κατά 3,7% και 3% αντίστοιχα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας ότι ο πόλεμος «πιθανότατα πλησιάζει στο τέλος του» και ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν «εξελίσσονται ομαλά». Νωρίτερα, είχε εκτιμήσει ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες.

Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα παρέμεινε υποτονικό, με τις ασιατικές αγορές να κινούνται κυρίως πτωτικά, ενώ στη Wall Street τα προθεσμιακά συμβόλαια εμφάνιζαν μικτές τάσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν το πρωί της Παρασκευής, με το Brent να διατηρείται κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Στο εταιρικό μέτωπο, η γερμανική Lufthansa ανακοίνωσε ότι προχωρά άμεσα σε καθηλώσεις δεκάδων αεροσκαφών και μειώσεις δρομολογίων λόγω της ανόδου στο κόστος καυσίμων. Παράλληλα, η easyJet υποχώρησε στο χρηματιστήριο, καθώς οι υψηλές τιμές καυσίμων επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές της ζήτησης.

Από τη Σουηδία, η Ericsson ανακοίνωσε αποτελέσματα χαμηλότερα των προσδοκιών, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου να διαμορφώνονται στα 5,2 δισ. σουηδικές κορώνες (περίπου 570 εκατ. δολάρια), έναντι εκτίμησης για 5,4 δισ., σύμφωνα με το Reuters.

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