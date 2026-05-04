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Αγορές σε αναμονή: Άνοδος πετρελαίου και κρίση με το Ιράν φρενάρουν τη δυναμική της Wall Street
Χρηματιστήρια
17:13 - 04 Μάι 2026

Αγορές σε αναμονή: Άνοδος πετρελαίου και κρίση με το Ιράν φρενάρουν τη δυναμική της Wall Street

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος τη Δευτέρα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για αστάθεια στην περιοχή.

Πιο αναλυτικά, ο ευρύτερος δείκτης υποχωρεί κατά 0,04% στις 7.227,75 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει οριακή άνοδο 0,01% στις 25.118,245 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average χάνει 225 μονάδες ή 0,45%. Οι τιμές απομακρύνθηκαν από τα χαμηλά της ημέρας μετά από αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με πιθανή ιρανική επίθεση σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, καθώς και δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ότι πλοίο αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι απέτρεψε την είσοδο «αμερικανο-σιωνιστικών» πολεμικών πλοίων στην περιοχή, σύμφωνα με κρατικά μέσα που επικαλείται το Reuters. Άλλη αναφορά του πρακτορείου Fars έκανε λόγο για δύο πυραύλους που έπληξαν αμερικανικό πλοίο κοντά στο νησί Jask, χωρίς όμως να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Αργότερα, η U.S. Central Command ανέφερε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι «κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί».

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI ξεπέρασαν οριακά τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2%, πάνω από τα 110 δολάρια. Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν από τα υψηλά τους μετά από αναφορές που αμφισβητούσαν τους ιρανικούς ισχυρισμούς.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το «Project Freedom», ένα σχέδιο για τη βοήθεια πλοίων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και έχουν εγκλωβιστεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία επρόκειτο να ξεκινήσει τη Δευτέρα, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά τη δήλωση του Ιράν ότι έλαβε απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία πρότασή του για ειρηνευτικές συνομιλίες. Την Παρασκευή, η Τεχεράνη φέρεται να είχε στείλει αναθεωρημένη πρόταση μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος, υποστηρίζοντας πως το Ιράν διαπραγματεύεται λόγω στρατιωτικής αδυναμίας.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, οι αγορές έχουν ενισχυθεί πρόσφατα, λόγω ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων και προσδοκιών για αποκλιμάκωση. Ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Nigel Tupper, εκτιμά ότι υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, επισημαίνοντας ότι ο ισχυρός κύκλος εταιρικών κερδών στηρίζει τις αποδόσεις των μετοχών διεθνώς.

Από την πλευρά του, ο Chris Senyek της Wolfe Research θεωρεί ότι τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών («Magnificent Seven») θα διατηρήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό επενδυτικό θέμα, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να στρέφονται σε κλάδους όπως τα ημιαγωγά και οι μνήμες.

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