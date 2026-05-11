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Ευρωαγορές: Μικρά κέρδη με φρένο στις αμυντικές μετοχές - Το γεωπολιτικό ρίσκο αλλάζει το κλίμα
Χρηματιστήρια
19:38 - 11 Μάι 2026

Ευρωαγορές: Μικρά κέρδη με φρένο στις αμυντικές μετοχές - Το γεωπολιτικό ρίσκο αλλάζει το κλίμα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν τη Δευτέρα 11/5 με ήπια άνοδο, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν το νέο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,10% κλείνοντας στις 612,78 μονάδες στο τέλος της συνεδρίασης. Τα χρηματιστήρια σε Λονδίνο, Φρανκφούρτη και Μιλάνο κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, ενώ το Παρίσι υποχώρησε. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: +0,07% στις 24.355,41 μονάδες

Βρετανικός FTSE: +0,36% στις 10.269,43 μονάδες

Γαλλικός CAC: -0,69% στις 8.056,38 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,21% στις 17.852,50 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: +0,76% στις 49.664,95 μονάδες

Σε επίπεδο κλάδων, η εικόνα ήταν μικτή. Οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικών εταιρειών κατέγραψαν πτώση, καθώς οι συνομιλίες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – οι οποίες είχαν στηρίξει τις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα – φαίνεται να έχουν «παγώσει». Πιο αναλυτικά:

  • Η γερμανική Rheinmetall υποχώρησε κατά 2,7%, η Renk κατά 3,8%, η ιταλική Leonardo κατά 3%, ενώ η Hensoldt στη Γερμανία έχασε 3%. Η βρετανική Babcock International έκλεισε επίσης χαμηλότερα κατά 1,7%.

Η αναστροφή του κλίματος συνδέεται με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ιρανική αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η Τεχεράνη ζητά τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα και την άρση των κυρώσεων, ενώ οι ΗΠΑ εμφανίζονται να απορρίπτουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει ακόμη τελειώσει, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι στόχοι περιορισμού του πυρηνικού του προγράμματος.

Παράλληλα, θετικότερο κλίμα διαμορφώθηκε στις αγορές πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται κατά 2,4% στα 103,77 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κατά 2,3% στα 97,57 δολάρια.

Στη Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,3% και ο Nasdaq επίσης 0,3%, αγγίζοντας νέα ιστορικά υψηλά, ενώ ο Dow Jones παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Στο επίκεντρο των αγορών βρίσκεται και η επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ για εμπόριο, σπάνιες γαίες και γεωπολιτικά ζητήματα.

Στην Ευρώπη, η συνεδρίαση δεν περιλάμβανε σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή μακροοικονομικών στοιχείων.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 19:39
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