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SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street
Χρηματιστήρια
16:34 - 16 Ιουν 2026

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

Reporter.gr Newsroom
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Μετά το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο την περασμένη Παρασκευή, οι επιλογές (options) στη μετοχή της SpaceX αναμένεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται από την Τρίτη, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο για τους επενδυτές που θέλουν να στοιχηματίσουν στην μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Αν και οι traders των options έχουν ήδη δείξει έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις διαστημικές εταιρείες όσο και για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, η περίπτωση της SpaceX θεωρείται ξεχωριστή. Η εταιρεία διαθέτει χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια, ωστόσο εξακολουθεί να μην είναι κερδοφόρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο επενδυτικό αφήγημα.

«Η δυνητική αγορά της SpaceX θυμίζει επιστημονική φαντασία ως προς το μέγεθός της, ενώ οι αποτιμήσεις ανάπτυξης στον κλάδο των chips βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Tallbacken Capital Advisors, Μάικ Πέρβες. «Υπάρχει ήδη τεράστια ζήτηση για ανοδικά στοιχήματα σε οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που αυξάνει και το κόστος προστασίας από τον κίνδυνο. Στην περίπτωση της SpaceX, αυτή η δυναμική πιθανότατα θα είναι ακόμη πιο έντονη».

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τα options της SpaceX θα προσελκύσουν έντονο κερδοσκοπικό ενδιαφέρον από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, με υψηλούς όγκους συναλλαγών και αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές θα επιχειρούν να αποτιμήσουν τις προοπτικές μιας εταιρείας που συνδυάζει το αφήγημα της διαστημικής οικονομίας με τις υπερβολικά υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης που κυριαρχούν σήμερα στη Wall Street.

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