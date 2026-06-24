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Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi
Χρηματιστήρια
08:41 - 24 Ιουν 2026

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Reporter.gr Newsroom
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Οι ασιατικές μετοχές τεχνολογίας ανέκαμψαν την Τετάρτη μετά από μια έντονη συνεδρίαση που οδήγησε τις παγκόσμιες μετοχές σε πτώση.

Οι μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών της Νότιας Κορέας ηγήθηκαν της ανάκαμψης της Τετάρτης. Οι μετοχές της Samsung Electronics αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ η SK Hynix κέρδισε περισσότερο από 4%, ανακτώντας μέρος της πτώσης άνω του 12% που κατέγραψαν και οι δύο την Τρίτη.

Και οι δύο γίγαντες των τσιπ αποτελούν σημαντικά συστατικά του δείκτη αναφοράς Kospi, ο οποίος ανέκαμψε κατά περισσότερο από 3% μετά από πτώση 10% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο Samsung SDI σημείωσε άνοδο 2,99%, ενώ ο Seoul Semiconductor σημείωσε άνοδο 5,2%.

Η ανάκαμψη επεκτάθηκε στον τεχνολογικό τομέα της Ιαπωνίας, όπου ο κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ Advantest αυξήθηκε κατά 0,6%, ο SoftBank Group πρόσθεσε 1,5% και ο κατασκευαστής εξοπλισμού λέιζερ Lasertec κέρδισε 0,3%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε πάντως κατά 0,57%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,2%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,57%, ενώ ο ηπειρωτικός CSI 300 σημείωσε άνοδο.

Οι κινεζικές μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν επίσης άνοδο, με τις μεγάλες εταιρείες όπως οι Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi και Kuaishou να διαπραγματεύονται υψηλότερα στο Χονγκ Κονγκ. Οι μετοχές της Baidu σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, ενώ οι Xiaomi, Tencent και Kuaishou σημείωσαν άνοδο μεταξύ 0,9% και 1,3%.

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