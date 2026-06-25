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Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια
10:53 - 25 Ιουν 2026

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές την Πέμπτη (25/6) για πρώτη φορά μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, καθώς η αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή συμβάλλει στη μείωση των πληθωριστικών ανησυχιών.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται αυτή την ώρα στις 637,64 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,39% με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στα «πράσινα».

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,45% στις 24,829.68 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE αυξάνεται ελαφρώς κατά 0,11% στις 10,473.36 μονάδες. Την ίδια ώρα, αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,09% στις 8,393.07 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,23% στις 19,432.75 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται ενισχυμένος κατά 0,49% στις 51,892.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι η μεταβολή των προσδοκιών των επενδυτών έρχεται μετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε ως στόχο τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι υψηλές τιμές της ενέργειας. Ωστόσο, η ταχεία διόρθωση των τιμών του αργού πετρελαίου έχει οδηγήσει πλέον τις αγορές χρήματος σε επανεκτίμηση των προβλέψεών τους για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί ιδιαίτερα τους κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταβολές των επιτοκίων, όπως η τεχνολογία και η αγορά ακινήτων, οι οποίοι είχαν βρεθεί υπό πίεση εξαιτίας των προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Παρά τη σημερινή βελτίωση του κλίματος, επισημαίνεται ότι οι ευρωαγορές εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με το ευρύτερο παγκόσμιο χρηματιστηριακό ράλι των τελευταίων μηνών. Η σύνθεση των ευρωπαϊκών δεικτών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ισχυρή παρουσία παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, χωρίς την αντίστοιχη βαρύτητα εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης που έχουν πρωταγωνιστήσει στην άνοδο της Wall Street και πολλών ασιατικών αγορών προς νέα ιστορικά υψηλά.

Κατ' επέκταση, να σημειωθεί ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx διαθέτει σημαντική έκθεση σε ενεργειακές εταιρείες, των οποίων οι μετοχές ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Ως εκ τούτου, εάν συνεχιστεί η υποχώρηση των τιμών του αργού, οι πιέσεις στις συγκεκριμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ενδέχεται να ενταθούν, περιορίζοντας τις δυνατότητες περαιτέρω ανόδου των ευρωπαϊκών αγορών, ακόμη και αν άλλοι κλάδοι εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών.

Ασία: «Ράλι» για Nikkei και Kospi

Στις αγορές Ασίας και Ειρηνικού τώρα, τα αποτελέσματα ήταν γενικώς μεικτά.

Από τη μία πλευρά, στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei εκτοξεύτηκε κατά 4,69% στις 72,419.00 μονάδες. Ενώ αντίστοιχα μεγάλη άνοδο κατέγραψε και ο κορεατικός Kospi κατά 5,42% στις 8,930.30 μονάδες.

Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng έχασε 1,32% στις 8,930.30 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,23% στις 4,120.28 μονάδες.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty έκλεισε με άνοδο 0,72% στις 24,194.70 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,68% στις 8,748.70 μονάδες.

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