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Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
19:44 - 21 Ιουλ 2026

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινήθηκαν την Τρίτη 21/7 οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να σταθμίσουν τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, τις επικείμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,56%, κλείνοντας στις 643,20 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να ανακάμπτουν μετά τις πρόσφατες πιέσεις. Πιο αναλυτικά, στις κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές, οι δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,56% στις 24.992,37 μονάδες
  • Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,28% στις 8.363,14 μονάδες,
  • Ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,58%, διαμορφούμενος στις 10.585,91 μονάδες.
  • Ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με κέρδη 0,81% στις 52.285,09 μονάδες,
  • Ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 0,89%, στις 19.378,80 μονάδες.

Οι Χούθι και η απειλή για τη ναυσιπλοΐα επαναφέρουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Παρά τη θετική πορεία των δεικτών, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παρέμειναν στο επίκεντρο των επενδυτών.

Η ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης ότι προχωρούν σε νέο ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσε ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς δημιουργούνται φόβοι για πιθανές διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου και στη λειτουργία κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών. Σε απάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο κάνοντας λόγο για σκληρή απάντηση των ΗΠΑ.

Η αβεβαιότητα αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά ενέργειας, με το πετρέλαιο να διατηρεί ανοδική πορεία.

Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 2,01%, φτάνοντας στα 91,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 2,17%, στα 84,27 δολάρια.

Πάντως, παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με σχετικά ελεγχόμενους ρυθμούς, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τόσο τους κινδύνους για την προσφορά όσο και τις πιθανότητες αποκλιμάκωσης.

Στο μικροσκόπιο τα εταιρικά αποτελέσματα – Ισχυρή εικόνα από Novartis

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος συνεχίζουν να έχουν τα εταιρικά αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη άνοδο σημείωσε η μετοχή της Novartis, μετά την ανακοίνωση ότι οι πωλήσεις της στο δεύτερο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι επενδυτές στρέφονται ξανά στους αμυντικούς κλάδους, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για τα επιτόκια ενισχύουν το ενδιαφέρον για πιο σταθερές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η Wall Street δίνει τον τόνο – Στο επίκεντρο οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Οι ευρωπαϊκές αγορές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στη Wall Street, όπου μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνουν αποτελέσματα κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Παρότι οι ευρωπαϊκοί δείκτες δεν διαθέτουν την ίδια συγκέντρωση τεχνολογικών κολοσσών με τις αμερικανικές αγορές, πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες και προμηθευτές εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών εξαρτώνται από τις επενδύσεις των αμερικανικών Big Tech.

Έτσι, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας αναμένεται να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα και στην Ευρώπη.

Ισχυρή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Γερμανία

Θετικά ήταν και τα τελευταία μακροοικονομικά μηνύματα από την Ευρώπη.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ZEW στη Γερμανία σημείωσε σημαντική βελτίωση τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο δείκτης αυξήθηκε στις 26,3 μονάδες, από 10,5 μονάδες τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο στις 17,5 μονάδες.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος δείκτης ενισχύθηκε στις 23,4 μονάδες, από 9,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2026 με τα στοιχεία να ενισχύουν τις προσδοκίες για βελτίωση των οικονομικών προοπτικών στην περιοχή.

Βρετανία: Σταθεροί οι μισθοί, προσδοκίες από τη νέα κυβέρνηση Μπέρναμ

Στη Βρετανία, η αύξηση των μισθών παρέμεινε στο 3,4% το τελευταίο τρίμηνο, προσφέροντας νέα δεδομένα στην κυβέρνηση και στην Τράπεζα της Αγγλίας σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις και την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, οι αγορές υποδέχθηκαν θετικά την επιλογή του Τζον Χίλι για το υπουργείο Οικονομικών, χαρακτηρίζοντάς την ως μια μετριοπαθή και ασφαλή επιλογή.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο νέος υπουργός θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για ενίσχυση των δημόσιων δαπανών και στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 20:25
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