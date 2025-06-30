ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Δασμοί: Θετικές ενδείξεις για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ
09:02 - 30 Ιουν 2025

Δασμοί: Θετικές ενδείξεις για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η αμερικανική πλευρά κάνουν ενθαρρυντικές δηλώσεις για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας έως την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία -αν δεν βρεθεί λύση- θα επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί 50% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές. 

«Από την εμπειρία των τελευταίων μηνών, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν στη συμφωνία», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Έρικ Λομπάρντ, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. Ωστόσο, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναμένεται να είναι ανισόρροπο, καθώς παραμένουν ορισμένοι αμερικανικοί δασμοί, συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού δασμού 10% στις εξαγωγές της ΕΕ.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν την επιβολή αντιποίνων σε ένα τέτοιο σενάριο. Οι απεσταλμένοι της ΕΕ θα συζητήσουν την κατάσταση των διαπραγματεύσεων σήμερα, καθώς οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, ενώ παράλληλα θα προωθούν πιθανά αντίμετρα σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν.

