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Metlen: Απόλυτη στήριξη του ΔΣ στη Δημόσια Πρόταση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:05 - 04 Ιουλ 2025

Metlen: Απόλυτη στήριξη του ΔΣ στη Δημόσια Πρόταση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Reporter.gr Newsroom
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Τη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση που υποβλήθηκε από τη Metlen Energy & Metals PLC την 25η Ιουνίου, για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.  

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ, αφού έλαβε και μελέτησε:

(α) το ενημερωτικό δελτίο του Προτείνοντα σχετικά με τη δημόσια προσφορά των Μετοχών του Ανταλλάγματος και τη δευτερογενή εισαγωγή του συνόλου των εκπεφρασμένων σε ευρώ μετοχών εκδόσεως του Προτείνοντα (οι «Μετοχές του Προτείνοντα») στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26.06.2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοκανονιστικό πλαίσιο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»),

(β) το πληροφοριακό δελτίο του Προτείνοντα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση (το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 26.06.2025 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, και

(γ) την από Ιουλίου 2025 λεπτομερή έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» (ο «Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος»), για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου. Η εν λόγω έκθεση επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αιτιολογημένης γνώμης,

Αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει την απόλυτη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση, η οποία είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, διότι αναμένεται να:

(i) ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας μέσω της εισαγωγής των Μετοχών του Προτείνοντα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την επιδιωκόμενη συμπερίληψή τους στο Δείκτη FTSE 100,

(ii) βελτιώσει την πρόσβαση του ομίλου METLEN σε μία ευρύτερη βάση επενδυτών στις διεθνείς αγορές αυξάνοντας την ευελιξία στην άντληση κεφαλαίων,

(iii) αποτυπώσει καλύτερα το εξωστρεφές προφίλ και τον διεθνή χαρακτήρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου METLEN.

Ακόμη, το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε και:

  • Να συνδράμει τον Προτείνοντα κατά τα επόμενα στάδια της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
  • Να εγκρίνει τη δημοσίευση της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λεπτομερούς Έκθεσης του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τον Νόμο και να εγκρίνει την υποβολή της αιτιολογημένης γνώμης του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα.
  • Να εγκρίνει τη διενέργεια οιασδήποτε άλλης πράξης ή ενέργειας απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι να διευκολύνει την ένταξη των Μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη κύρια Αγορά του LSE μέσω μιας νέας αγγλικής μητρικής εταιρείας, δηλαδή του Προτείνοντα.

Ο Προτείνων έχει, επίσης, υποβάλει αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών του Προτείνοντα στη ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία εγκρίθηκε υπό προϋποθέσεις στις 26.06.2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η ως άνω εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Μετοχών του Προτείνοντα στην κύρια Αγορά του LSE, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα συμβάλλει ώστε να:

  • αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνέςαποτύπωματου Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση,
  • υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου,
  • διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών (https://www.londonstockexchange.com)

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση με τις αποφάσεις του ΔΣ της Metlen

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