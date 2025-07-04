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Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και στρατηγική με εθνική προοπτική
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:05 - 04 Ιουλ 2025

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και στρατηγική με εθνική προοπτική

Reporter.gr Newsroom
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου πραγματοποίησε με επιτυχία την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025 την 48η Ετήσια Τακτική και Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στο ξενοδοχείο Epirus Palace Congress & Spa στα Ιωάννινα. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το έτος 2024, καθώς και για το στρατηγικό πλάνο των επόμενων ετών. Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου της Τράπεζας Ηπείρου κ. Βασίλη Κολιού, ο οποίος απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους. «Το 2024 υπήρξε για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ένα σημείο καμπής, μία χρονιά στην οποία η στρατηγική μας μετουσιώθηκε σε απτά αποτελέσματα. Πρόκειται για μία στρατηγική που στηρίζεται στα διαχρονικά στοιχεία που μας ξεχωρίζουν: τη βαθιά σύνδεσή μας με τις τοπικές κοινωνίες, την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, την άμεση και ανθρώπινη εξυπηρέτηση, την αξιοπιστία και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με την πελατειακή μας βάση».

Ο κ. Κολιός συνέχισε την ομιλία του, δηλώνοντας: «Η Τράπεζα άλλαξε πρόσωπο αυξάνοντας όλα τα μεγέθη της, το προσωπικό της, τους εταίρους, τα κεφάλαια και τα κέρδη της, βελτιώνοντας όλους τους οικονομικούς της δείκτες αλλά και την εταιρική της διακυβέρνηση. Συνέχισε αδιάλειπτα να στηρίζει την οικονομία της Ηπείρου, συμμετέχοντας στο όραμα κάθε ανθρώπου που απευθύνθηκε σε μας για να ιδρύσει μία νέα επιχείρηση ή να μεγαλώσει και να θωρακίσει την ήδη υπάρχουσα. Με αυτή τη δυναμική και έχοντας θέσει γερές βάσεις ανάπτυξης, προχωρούμε στον επόμενο μεγάλο στόχο μας: τη μετεξέλιξη της Τράπεζας Ηπείρου σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και την απόκτηση πανελλαδικής άδειας λειτουργίας. Η είσοδος του νέου επενδυτή πολλαπλασιάζει τις προοπτικές της εξέλιξης της Τράπεζας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου και βέβαια αυξάνοντας την πραγματική αξία κάθε συνεταιριστικής μερίδας».

Ο κ. Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2024, επισημαίνοντας τη θετική πορεία και τις βασικές επιδόσεις της χρονιάς. Τα κέρδη προ προβλέψεων (PPI) αυξήθηκαν, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν σημαντικά, χωρίς να έχει ληφθεί ποτέ από την Τράπεζα κρατική ενίσχυση. Παράλληλα, τα κεφάλαια και οι καταθέσεις αυξήθηκαν δίνοντας ώθηση στην εξέλιξη της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο κ. Βουγιούκας δήλωσε: «Το 2024 ήταν μία ακόμα καλύτερη χρονιά για την Τράπεζα, με την ανοδική της πορεία να απεικονίζεται και στα οικονομικά της μεγέθη. Αξιοποιώντας τη θετική δυναμική της Ελλάδας και την αποτελεσματική στρατηγική μας, πετύχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Τράπεζά μας δεν έλαβε ποτέ κρατική ενίσχυση, ενώ η μεγάλη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων επιτυγχάνεται με εσωτερική διαχείριση. Από μία μικρή περιφερειακή Τράπεζα με ισχυρές ρίζες στην Ήπειρο, οικοδομούμε βήμα βήμα την Τράπεζα πρώτης επιλογής για τις ΜμΕ σε όλη τη χώρα. Δεν είναι απλώς ένα στρατηγικό πλάνο. Είναι το όραμα που υλοποιούμε μεθοδικά. Με διαρκείς, συντονισμένες και στοχευμένες προσπάθειες πέτυχαμε την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας, τη σημαντική αναβάθμιση των τεχνολογικών της υποδομών και τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής της διακυβέρνησης με αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων επενδυτών. Με την είσοδο των νέων επενδυτών, τα κεφάλαια της Τράπεζας θα διπλασιαστούν και θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της πορείας για την ολοκλήρωση του οράματος της μετεξέλιξης της Τράπεζας. Η Τράπεζα Ηπείρου είναι πολλά περισσότερα από οικονομικοί δείκτες. Είναι η ιστορία μίας συλλογικής προσπάθειας, που συνεχίζει με συνέπεια, ευθύνη και πίστη στο μέλλον».

Ο κ. Βασίλειος Τσουκανέλης, Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου ανάφερε: «Με τις προσπάθειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και του προσωπικού της, με τη στήριξη των περισσότερων από 21.000 μεριδιούχων της και, βέβαια, με την ενεργό συμμετοχή και στήριξη του μέχρι σήμερα βασικού της μετόχου, του ΤΕΑΕΑΠΑΕ, η Τράπεζα κατάφερε να προσελκύσει και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και νέου ισχυρού θεσμικού επενδυτή. Επενδυτή, ο οποίος, εμφορούμενος από το όραμα των ιδρυτών της Τράπεζας και των συνεχιστών τους, αλλά και διαβλέποντας τις προοπτικές εξέλιξής της, εξασφαλίζει με τη συμμετοχή του την απόκτηση πανελλαδικής άδειας λειτουργίας μέσω του διπλασιασμού των κεφαλαίων της».

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύλλογος Εργαζομένων επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στον θεσμικό του ρόλο, ανακοινώνοντας την επικύρωση νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μετά από εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ., επιβεβαιώνοντας τη σημασία της θεσμικής συμμετοχής τους στη διοικητική λειτουργία του Οργανισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμμετοχή της Τράπεζας σε Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.), μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε με πρόταση των ίδιων των εργαζομένων, με τους ίδιους να δηλώνουν παρόντες και έτοιμοι να συμβάλουν ενεργά και στο επόμενο βήμα της συμμετοχής τους στην Ε. Κοιν.

Ο κ. Απόστολος Μπαλτζώης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι εργαζόμενοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου αποδεικνύουν έμπρακτα ότι συνεχίζουν να εργάζονται με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα, στηρίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού».

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