Καλαφάτης: H καινοτομία είναι κουλτούρα επιβίωσης για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας

“Το ζήτημα της καινοτομίας δεν αποτελεί μόνο μια κυβερνητική επιλογή, είναι κουλτούρα επιβίωσης. Είναι μονόδρομος για όλους όσοι θεωρούμε προϋπόθεση την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αναπτυξιακή προσπάθεια και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στη θεματική ενότητα για την «Καινοτομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της εκδήλωσης που οργάνωσαν στην Αθήνα, η Τράπεζα της Ελλάδος και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με θέμα: «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, εργαζόμαστε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη γνώση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Τα ερευνητικά μας κέντρα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα από τη μια πλευρά και η βιομηχανία αλλά και οι νεοφυείς επιχειρήσεις από την άλλη είναι οι βασικοί πυλώνες ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, που εξελίσσεται στη χώρα μας. Η Κυβέρνηση με τις φιλοεπενδυτικές πολιτικές που υλοποιούμε σταθερά τα τελευταία έξι χρόνια, συμβάλλει στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα και βελτιώνει συνεχώς το θεσμικό πλαίσιο με σειρά κινήτρων που έχει δώσει για την υποστήριξη αυτών των συνεργασιών”. “Μετά την πρόσφατη ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, το βασικό γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής ηγεσίας”, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “έχουμε ανοίξει τον βηματισμό μας και θέσαμε ήδη τις βάσεις για να κερδίσουμε το στοίχημα τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης εθνικών πολιτικών όσο και σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων”.

“Η έρευνα και η καινοτομία, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων που διεξάγονται και στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Choose Europe for Science” αλλά και της διαβούλευσης για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και στην προσέλκυση νέων επιστημόνων”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης. Και υπογράμμισε: “Δεν υπάρχει έρευνα για την έρευνα. Αλλά έρευνα για όλους, ώστε το σπουδαίο ερευνητικό έργο που παράγεται μέσα από τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων να δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία και τους πολίτες”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις στρατηγικές που επεξεργάζεται το ΕΣΕΤΕΚ και αφορούν τη στήριξη των startups επιχειρήσεων -το προπύργιο της καινοτομίας, όπως ανέφερε-, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη με κινητοποίηση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας. “Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε 13 περιφερειακούς κόμβους καινοτομίας, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες -που θα είναι προσανατολισμένοι στην τοπική οικονομία και κοινωνία-, να συμβάλλουμε στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και να ενθαρρύνουμε συνέργειες μεταξύ των επιστημονικών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων και της επιχειρηματικότητας”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.