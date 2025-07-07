ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: H καινοτομία είναι κουλτούρα επιβίωσης για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας
Πολιτική
22:40 - 07 Ιουλ 2025

Καλαφάτης: H καινοτομία είναι κουλτούρα επιβίωσης για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της χώρας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

“Το ζήτημα της καινοτομίας δεν αποτελεί μόνο μια κυβερνητική επιλογή, είναι κουλτούρα επιβίωσης. Είναι μονόδρομος για όλους όσοι θεωρούμε προϋπόθεση την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην αναπτυξιακή προσπάθεια και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στη θεματική ενότητα για την «Καινοτομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα» στο πλαίσιο της εκδήλωσης που οργάνωσαν στην Αθήνα, η Τράπεζα της Ελλάδος και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με θέμα: «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».  

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε συνεργασία με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, εργαζόμαστε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται στη γνώση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Τα ερευνητικά μας κέντρα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα από τη μια πλευρά και η βιομηχανία αλλά και οι νεοφυείς επιχειρήσεις από την άλλη είναι οι βασικοί πυλώνες ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, που εξελίσσεται στη χώρα μας. Η Κυβέρνηση με τις φιλοεπενδυτικές πολιτικές που υλοποιούμε σταθερά τα τελευταία έξι χρόνια, συμβάλλει στη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα και βελτιώνει συνεχώς το θεσμικό πλαίσιο με σειρά κινήτρων που έχει δώσει για την υποστήριξη αυτών των συνεργασιών”. “Μετά την πρόσφατη ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, το βασικό γνωμοδοτικό όργανο της πολιτικής ηγεσίας”, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “έχουμε ανοίξει τον βηματισμό μας και θέσαμε ήδη τις βάσεις για να κερδίσουμε το στοίχημα τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης εθνικών πολιτικών όσο και σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων”.

Η έρευνα και η καινοτομία, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων που διεξάγονται και στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Choose Europe for Science” αλλά και της διαβούλευσης για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και στην προσέλκυση νέων επιστημόνων”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης. Και υπογράμμισε: “Δεν υπάρχει έρευνα για την έρευνα. Αλλά έρευνα για όλους, ώστε το σπουδαίο ερευνητικό έργο που παράγεται μέσα από τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων να δημιουργεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία και τους πολίτες”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις στρατηγικές που επεξεργάζεται το ΕΣΕΤΕΚ και αφορούν τη στήριξη των startups επιχειρήσεων -το προπύργιο της καινοτομίας, όπως ανέφερε-, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και στην περιφερειακή ανάπτυξη με κινητοποίηση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας. “Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε 13 περιφερειακούς κόμβους καινοτομίας, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες -που θα είναι προσανατολισμένοι στην τοπική οικονομία και κοινωνία-, να συμβάλλουμε στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και να ενθαρρύνουμε συνέργειες μεταξύ των επιστημονικών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων και της επιχειρηματικότητας”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αντεπίθεση της ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με φόντο τον Πολάκη και αιχμές για Μητσοτάκη
Πολιτική

Αντεπίθεση της ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με φόντο τον Πολάκη και αιχμές για Μητσοτάκη

Νέα επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων: Δύο τραυματίες – Δύο αγνοούμενοι
Ναυτιλία

Νέα επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων: Δύο τραυματίες – Δύο αγνοούμενοι

Τηλεφωνική συνομιλία Γ. Γεραπετρίτη με τον Ιταλό ΥΠΕΞ – Τι συζήτησαν
Πολιτική

Τηλεφωνική συνομιλία Γ. Γεραπετρίτη με τον Ιταλό ΥΠΕΞ – Τι συζήτησαν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές
Επιχειρήσεις

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ