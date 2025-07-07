Νέα επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων: Δύο τραυματίες – Δύο αγνοούμενοι

Νέα επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, στην Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο φρουρών ασφαλείας, ενώ άλλοι δύο αγνοούνται.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά την επίθεση στο επίσης ελληνικών συμφερόντων πλοίο Magic Seas, για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι αντάρτες Χούθι.

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, το νέο περιστατικό αφορά το Eternity C, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας που ανήκει στη Cosmoship Management, με έδρα τον Πειραιά. Το πλοίο δέχθηκε πυρά και επιθέσεις από βάρκες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη 49 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Χοντέιντα, στην Υεμένη, ενώ κατευθυνόταν προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Οι ένοπλοι φρουροί που επέβαιναν στο πλοίο προσπάθησαν να αποκρούσουν την επίθεση, ωστόσο δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι δύο αγνοούνται. Η γέφυρα του πλοίου επλήγη, προκαλώντας βλάβες στις τηλεπικοινωνίες και δυσκολία στην επικοινωνία με το πλήρωμα. Οι μηχανές του πλοίου τέθηκαν εκτός λειτουργίας, και σύμφωνα με την Ambrey, το σκάφος άρχισε να παρασύρεται.

Νωρίτερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο Magic Seas, επίσης υπό λιβεριανή σημαία και ελληνικών συμφερόντων, με πυραύλους και μη επανδρωμένα σκάφη. Υποστηρίζουν ότι το πλοίο βυθίστηκε, ωστόσο αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ο εκπρόσωπος της Stem Shipping, Μιχάλης Μποδούρογλου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αποδεικτικό στοιχείο για τη βύθισή του.

Το 19μελές πλήρωμα και τρεις ένοπλοι φρουροί του Magic Seas αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έπαιρνε νερά. Διασώθηκαν από διερχόμενο πλοίο και μεταφέρθηκαν στο Τζιμπουτί.

Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφεραν ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία είναι μέρος της στρατηγικής τους να πιέσουν για τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και την άρση του αποκλεισμού της. Ο εκπρόσωπός τους, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα.