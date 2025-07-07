Αντεπίθεση της ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με φόντο τον Πολάκη και αιχμές για Μητσοτάκη

Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ να ανταλλάσσουν σκληρές ανακοινώσεις και κατηγορίες, στον απόηχο των αποκαλύψεων και της δημόσιας πίεσης για διερεύνηση ευθυνών.

Το γραφείο Τύπου της ΝΔ, σχολιάζοντας ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για «δημοσιεύματα και διαρροές με ονόματα βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», όπως και για το σημερινό περιστατικό που αφορά τον Παύλο Πολάκη, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε «να καλύψει τον κ. Πολάκη», αφήνοντας αιχμές για συνενοχή: «Τελικά είναι βιαστικοί ή συνυπεύθυνοι;», αναρωτιούνται από το κυβερνών κόμμα.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε έντονα επικριτικό τόνο, απάντησε υπερασπιζόμενος το έργο του στον αγροτικό τομέα κατά τη διακυβέρνησή του. Τόνισε πως όταν ανέλαβε την εξουσία εξόφλησε παλιές οφειλές προς τους αγρότες, ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ, καθώς και ενισχύσεις για εξισωτικές αποζημιώσεις και βιολογικά προϊόντα, αφήνοντας αιχμές για τις κυβερνήσεις της ΝΔ πριν το 2015.

Παράλληλα, επιτίθεται προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για την εγκαθίδρυση «κυκλώματος ρουσφετιών και πελατειακού κράτους» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος των αγροτών. «Όση λάσπη κι αν πετάξει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα αποφύγει τις ευθύνες του», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής και καλεί τον πρωθυπουργό να παραστεί ως μάρτυρας, με στόχο, όπως τονίζει, να διερευνηθεί σε βάθος το σκάνδαλο και να αποδοθούν ευθύνες «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στέλνει σαφές μήνυμα: «Κανένας συμψηφισμός. Καμία σκιά. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη».

Η σύγκρουση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να κλιμακωθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, ενώ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν πλήρη διαφάνεια, θεσμική διερεύνηση και πολιτικές ευθύνες για τις αδιαφανείς διαδικασίες στον κρίσιμο για τους αγρότες οργανισμό.