Κίνημα Δημοκρατίας για αμφισβήτηση ελληνικής ΑΟΖ από τη Λιβύη: Κάθε μέρα απραξίας είναι μια ακόμη ήττα

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Με ανακοίνωση του το Κίνημα Δημοκρατίας επιτίθεται στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική της απέναντι στη Λιβύη.

Το Κίνημα Δημοκρατίας με αφορμή την αμφισβήτηση της ελληνικής ΑΟΖ από τη Λιβύη με τη Ρηματική της Διακοίνωση στον ΟΗΕ αναφέρει σε ανακοίνωση του:

«Κάθε μέρα απραξίας είναι μια ακόμη ήττα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει την πολυτέλεια της σιωπής ή της καθυστέρησης, όταν αμφισβητείται ευθέως η κυριαρχία της.

Η ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η Λιβύη προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την οποία αμφισβητεί απροκάλυπτα τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) νότια και δυτικά της Κρήτης, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ευθεία πρόκληση κατά της εθνικής μας κυριαρχίας.

Η Ελλάδα έχει ορίσει τεκμηριωμένα τις συντεταγμένες της ΑΟΖ της βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), την οποία η Λιβύη δεν έχει κυρώσει. Το γεγονός ότι μια χώρα χωρίς σταθερή και ενιαία κυβέρνηση, με εσωτερικές διασπάσεις, χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση και διεθνή αναγνώριση, επιλέγει να καταθέτει μονομερείς αιτιάσεις στον ΟΗΕ, δεν είναι απλώς απαράδεκτο — είναι επικίνδυνα αποσταθεροποιητικό.

Η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης (A/79/860/3.7.2025) δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να προβεί άμεσα:

- σε επίσημη κατάθεση αντίρρησης (counter-memorandum) στον ΟΗΕ, με πλήρη χαρτογραφική και νομική τεκμηρίωση,

- σε άμεση ενημέρωση όλων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- σε αίτημα προς την Ε.Ε. για επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Λιβύης, που αμφισβητεί και διεκδικεί θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκής χώρας,

- σε άμεση οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ώστε να κλείσει κάθε παράθυρο αμφισβήτησης τρίτων σε ελληνικά δικαιώματα,

- και, τέλος, σε περίπτωση συνέχισης της λιβυκής προκλητικότητας, σε ενεργοποίηση της διαδικασίας παραπομπής στη Χάγη, αποκλειστικά ως προς τη διαφορά με τη Λιβύη, προκειμένου να καταδειχθεί με σαφήνεια ποια χώρα σέβεται και ποια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Το Κίνημα Δημοκρατίας τάσσεται σταθερά υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου και της διεθνούς νομιμότητας.

Όμως, δεν πρόκειται να σιωπήσουμε όταν διακυβεύεται η κυριαρχία της χώρας μας.

Η προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη».