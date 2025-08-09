Τραγωδία στη Βραζιλία: 11 νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
17:13 - 09 Αυγ 2025

Τραγωδία στη Βραζιλία: 11 νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγού

Reporter.gr Newsroom
Σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και φορτηγού στην κεντρική-δυτική πολιτεία Mato Grosso της Βραζιλίας προκάλεσε το θάνατο 11 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 45 αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/8), σύμφωνα με ανακοίνωση του διαχειριστή του αυτοκινητόδρομου και της ομοσπονδιακής τροχαίας της Βραζιλίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, σύμφωνα με ξεχωριστές ανακοινώσεις της εταιρείας Nova Rota do Oeste και της τροχαίας.

Μεταξύ των τραυματιών, 11 ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, 26 σε μέτρια κατάσταση και οκτώ είχαν μόνο ελαφρά τραύματα, πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό που μετέφερε βαμβακόσπορους κοντά στην πόλη Lucas do Rio Verde, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τη σύγκρουση στις 9:40 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή (04:40 π.μ. ώρα Ελλάδας).

